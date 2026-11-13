Anthropic e SpaceX: accordo da miliardi a rischio, Musk replica

Il ricco accordo sulla potenza di calcolo tra Anthropic e SpaceX potrebbe avere vita più breve del previsto. Durante un recente incontro con un gruppo selezionato di analisti finanziari, i vertici del laboratorio di intelligenza artificiale hanno lasciato intendere che il contratto con l’azienda di Elon Musk non andrà oltre il secondo trimestre del 2027. Si tratta di parole insolitamente dirette, arrivate in un momento in cui la collaborazione sembrava uno dei pilastri economici della società spaziale. La replica di Elon Musk non si è fatta attendere ed è stata altrettanto disinvolta, senza alcun segno di preoccupazione. Anzi, il patron di SpaceX ha rilanciato sostenendo che accadrà esattamente il contrario.

Un contratto da miliardi che pesa sui conti di SpaceX

Per capire la portata della notizia bisogna guardare ai numeri. A partire da dicembre 2026 Anthropic verserà a SpaceX circa 2,7 miliardi di euro al mese per l’affitto della sua capacità di calcolo. Una cifra enorme, tanto che nel terzo trimestre del 2026 quasi un terzo dei ricavi dell’impresa di Musk, ormai concentrata tanto sullo spazio quanto sull’intelligenza artificiale, è arrivato proprio dal laboratorio guidato dai creatori di Claude. Sommando tutti i pagamenti previsti fino all’anno fiscale 2029, il valore complessivo dell’intesa sfiorerebbe i 105 miliardi di euro.

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Proprio per questo le dichiarazioni dei dirigenti di Anthropic hanno attirato parecchia attenzione. Secondo quanto comunicato agli analisti, la partnership non verrà rinnovata oltre la metà del prossimo anno, cioè appunto il secondo trimestre del 2027. Un orizzonte piuttosto vicino, considerando le dimensioni dell’accordo e gli investimenti che SpaceX sta mettendo in campo per ampliare la propria infrastruttura.

Musk, dal canto suo, ha liquidato la questione con poche parole: “Saremmo felici di riprenderci la potenza di calcolo. Nessun problema”. Poi ha aggiunto una frase che suona quasi come una previsione: “Ma credo che succederà l’opposto”. Il fondatore di Tesla, insomma, sembra convinto che Anthropic finirà per chiedere più risorse e non meno.

La corsa ai gigawatt e le altre intese di SpaceX

La sicurezza ostentata da Musk si spiega in parte con i piani di espansione dell’azienda. SpaceX punta a chiudere il 2026 con una capacità compresa tra 2,5 e 3 gigawatt, per poi aggiungerne altri 13 entro la fine del 2027. Il totale arriverebbe così a circa 20 GW. Si tratta di una crescita imponente che richiede capitali altrettanto imponenti: le sole spese in conto capitale legate al calcolo per il 2027 dovrebbero salire fino a circa 340 miliardi di euro, pari a circa 26 miliardi per ogni gigawatt installato.

C’è poi un dettaglio curioso che aiuta a leggere la vicenda da un’altra prospettiva. Il venture capitalist Chamath Palihapitiya aveva ipotizzato di recente che, se la potenza di calcolo per l’intelligenza artificiale diventasse ancora più scarsa rispetto ai livelli attuali, SpaceX avrebbe potuto inviare ad Anthropic un preavviso di 90 giorni e chiudere il rapporto, per poi alzare i prezzi di due o tre volte. A quanto pare, però, sembra essere Anthropic a prepararsi a prendere l’iniziativa per prima.

In ogni caso l’azienda di Musk non dipende soltanto da un unico cliente. Tra gli accordi già firmati spicca quello con Google, che vale circa 800 milioni di euro al mese e comprende “110.000 GPU NVIDIA, CPU, memoria e altri componenti correlati”.

Fonte: TecnoAndroid