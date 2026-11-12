Giappone punta sulle IA USA per conoscere le falle prima di tutti

Il Giappone vuole giocare d’anticipo sulla sicurezza digitale e conoscere le vulnerabilità software prima che vengano rese pubbliche. Il governo di Tokyo punta a ottenere un accesso anticipato a informazioni tecniche riservate, quelle che possono fare la differenza quando una falla è ancora sconosciuta ai più. Per farlo intende coinvolgere sviluppatori statunitensi di intelligenza artificiale e altre aziende tecnologiche internazionali. L’obiettivo è rafforzare la capacità del Paese di prevenire gli attacchi informatici invece di limitarsi a rincorrerli.

Il contesto aiuta a capire il perché di questa scelta. Le infrastrutture digitali sono sotto una pressione crescente e una vulnerabilità lasciata aperta può trasformarsi in fretta nella porta d’ingresso per attività ostili. Non basta avere strumenti sofisticati a disposizione. Conta anche, e parecchio, la possibilità di far circolare dati affidabili nel momento giusto tra imprese private e autorità pubbliche.

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Perché le falle non ancora divulgate interessano a Tokyo

La richiesta si concentra sulle falle non ancora divulgate. Avere i dettagli prima della pubblicazione consentirebbe alle amministrazioni e ai gestori delle infrastrutture critiche di capire quanto i propri sistemi siano esposti e di preparare le contromisure per tempo. Il vantaggio però regge solo se le informazioni sono precise e verificabili. Una segnalazione incompleta rischia di far scattare allarmi inutili mentre un dato solido aiuta a stabilire cosa sistemare per primo.

Sul piano politico i tempi potrebbero essere stretti. Il governo starebbe valutando di presentare un pacchetto urgente sulla cybersicurezza durante una riunione ministeriale che potrebbe essere convocata già venerdì. La proposta arriva dopo l’indicazione della premier Sanae Takaichi, che a fine ottobre aveva chiesto di potenziare le difese nazionali.

Il vero ostacolo è di natura organizzativa. Le aziende possiedono competenze che le istituzioni non sempre hanno, ma per condividerle servono destinatari autorizzati e responsabilità ben definite. C’è poi un aspetto delicato da tenere presente, perché le informazioni sulle debolezze di un sistema hanno un doppio volto. Aiutano chi difende ma possono tornare utili anche a chi cerca di compromettere quegli stessi sistemi.

Dal caso PHP ai test con l’intelligenza artificiale

A spingere il Giappone verso questo passo è stata la scoperta di vulnerabilità critiche in PHP, il linguaggio di programmazione usato su larga scala per il web. A ottobre siti governativi e aziendali in diversi Paesi hanno subito interruzioni, seguite da milioni di tentativi di intrusione. Alcuni operatori sono stati costretti a mettere in protezione o sospendere temporaneamente i propri sistemi. L’episodio ha mostrato con chiarezza come un singolo difetto possa travalicare i confini dell’organizzazione colpita e mettere in difficoltà servizi e utenti.

Accanto alla richiesta di informazioni riservate, Tokyo ha annunciato la nascita di un gruppo incaricato di simulare attacchi con il supporto dell’AI, così da scovare i punti deboli nei sistemi tecnologici. L’idea è mettere alla prova le difese prima che si verifichi un incidente. Un metodo del genere ha bisogno però di ambienti controllati e di procedure capaci di tradurre i risultati dei test in correzioni effettive.

La partita coinvolge direttamente anche i grandi nomi americani del settore. Il governo giapponese avrebbe infatti cercato un accesso più ampio ai modelli avanzati sviluppati da società come Anthropic e OpenAI. La mossa arriva dopo alcuni attacchi che, secondo le ricostruzioni, potrebbero aver sfruttato proprio tecnologie di questo tipo. La collaborazione con i fornitori privati acquista così un peso strategico, anche se non è ancora stato definito quali informazioni verranno condivise e con quali garanzie.

Fonte: TecnoAndroid