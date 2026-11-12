Samsung Gallery, foto e video sincronizzati tra i dispositivi Galaxy

Immagina di scattare una foto con il tuo smartphone Galaxy e di ritrovarla automaticamente anche sul tablet, senza dover trasferire manualmente i file. Oppure di acquistare un nuovo dispositivo e poter consultare subito la raccolta di immagini precedente, senza scaricarla interamente. È questa l’esperienza che Samsung vuole rendere più semplice attraverso la sincronizzazione di Samsung Gallery con lo spazio di archiviazione Google. La funzione consente di conservare foto e video nel cloud e consultarli da più dispositivi Galaxy compatibili. La configurazione avviene direttamente dall’app Galleria e utilizza gli account Samsung e Google già presenti sul dispositivo, senza richiedere la creazione di un ulteriore account dedicato al servizio.

Foto e video disponibili su smartphone e tablet

Una volta attivata la sincronizzazione, le immagini scattate con uno smartphone Galaxy possono essere visualizzate anche nella Galleria di un tablet compatibile. Per ottenere questo risultato è necessario accedere a entrambi i dispositivi con gli stessi account Samsung e Google e abilitare la funzione su ciascuno di essi. La procedura torna utile anche quando si passa a un nuovo smartphone Galaxy. Dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali utilizzate sul dispositivo precedente e attivato la sincronizzazione, è possibile consultare le anteprime di foto e video senza dover scaricare subito tutti i contenuti.

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I file originali rimangono archiviati nello spazio cloud e possono essere scaricati sul nuovo dispositivo quando servono. In questo modo, la raccolta resta consultabile anche senza occupare immediatamente tutta la memoria interna con il download dei file.

La funzione Libera spazio recupera memoria

Credits: TecnoAndroid

Tra gli strumenti introdotti da Samsung c’è anche Libera spazio, una funzione pensata per ridurre lo spazio occupato da foto e video nella memoria dello smartphone o del tablet. Dopo aver completato la sincronizzazione con Google, lo strumento permette di eliminare dal dispositivo i file originali, lasciando comunque visibili le relative miniature all’interno di Samsung Gallery. Le immagini continuano quindi a comparire nella raccolta, mentre le versioni complete restano disponibili nel cloud e possono essere scaricate quando necessario. Questa modalità permette di recuperare memoria locale senza rinunciare alla possibilità di consultare i propri ricordi direttamente dall’app Galleria.

Quanto spazio Google è disponibile?

La sincronizzazione utilizza lo spazio associato all’account Google, lo stesso condiviso tra Gmail, Google Drive e Google Foto. Gli account Google comprendono 15 GB gratuiti, ma la quantità effettivamente utilizzabile per foto e video dipende dai contenuti già presenti negli altri servizi. Chi occupa parte dello spazio con email, documenti o backup dovrà quindi considerare la memoria residua prima di trasferire un’intera raccolta multimediale.

Dispositivi compatibili e configurazione

Il servizio debutterà inizialmente su alcuni smartphone e tablet Galaxy dotati di One UI 9. Samsung prevede un’estensione graduale ad altri dispositivi, mentre la disponibilità effettiva potrà cambiare in base al mercato.

Per attivare la funzione su un prodotto compatibile è possibile aprire Samsung Gallery e toccare l’icona del cloud. In alternativa, si può selezionare la voce “Inizia ora” nella scheda dei suggerimenti oppure entrare nelle impostazioni dell’app e attivare Sincronizza foto e video. A quel punto sarà sufficiente seguire le indicazioni mostrate sullo schermo per completare la configurazione.

Fonte: TecnoAndroid