Henry Cavill: il gioco creato con un Googlebook è online

Il videogioco realizzato da Henry Cavill con un Googlebook ha smesso di essere un semplice progetto in lavorazione ed è diventato qualcosa di concreto. Si chiama Mustache Protocol ed è già disponibile sul web, pronto per essere provato da chiunque abbia la curiosità di scoprire cosa sia riuscito a combinare l’attore usando soltanto gli strumenti presenti sul portatile di Google. L’annuncio arriva insieme all’ultimo capitolo della serie dietro le quinte che ha seguito lo sviluppo del gioco fin dall’inizio, e che ora si chiude proprio con il debutto ufficiale del titolo.

La vicenda prende forma poco dopo il lancio dei Googlebook, arrivati sul mercato all’inizio di quest’anno. Il colosso tecnologico ha deciso di coinvolgere Cavill in una sfida abbastanza particolare, cioè costruire un gioco servendosi esclusivamente delle funzioni messe a disposizione dal suo dispositivo. Un modo piuttosto diretto per mostrare cosa possano fare questi computer nelle mani di una persona che di mestiere fa tutt’altro. Il nome del progetto era stato svelato appena la settimana scorsa, e già allora l’attesa per vedere il risultato finale si era fatta sentire.

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Gli strumenti dei Googlebook al centro del progetto

Per capire il senso dell’operazione bisogna guardare a quello che i Googlebook mettono sul piatto. Si tratta di portatili che offrono una quantità notevole di funzioni, tra cui diversi strumenti basati sull’intelligenza artificiale integrati direttamente nel sistema. Tra questi spiccano Magic Pointer, Rambler e Antigravity, nomi che chi ha seguito la serie ha imparato a conoscere episodio dopo episodio. L’idea di fondo era proprio questa, ovvero dimostrare che con le sole risorse già presenti sulla macchina si può arrivare a creare un prodotto completo e giocabile.

Ed è qui che il progetto di Henry Cavill diventa interessante anche per chi non ha particolare familiarità con lo sviluppo di videogiochi. Non c’è stato bisogno di un team di programmatori alle spalle né di attrezzature dedicate. Tutto è passato attraverso il portatile e le sue funzioni, che hanno accompagnato l’attore nelle varie fasi della lavorazione fino al traguardo.

Il terzo episodio e la nascita della colonna sonora

Google ha pubblicato il terzo e ultimo episodio della serie dedicata alla nascita di Mustache Protocol, e questa volta la telecamera si concentra sugli ultimi ritocchi. Cavill viene mostrato mentre rifinisce il progetto e, in particolare, mentre lavora alla sigla del gioco. Per realizzarla ha messo insieme più strumenti, passando da Continue On a Rambler e BandLab, per poi chiudere il cerchio con Antigravity. Una combinazione che restituisce bene l’idea di come le diverse funzioni del dispositivo possano lavorare in sequenza, ognuna con il proprio ruolo all’interno dello stesso flusso creativo.

Questo episodio finale però non si limita a raccontare la chiusura dei lavori. Serve anche come annuncio vero e proprio, perché è proprio qui che Google ha comunicato che il gioco è online a partire da oggi. Dopo tre puntate passate a osservare l’attore alle prese con idee, prove e aggiustamenti, la serie si conclude quindi con il risultato tangibile di tutto quel lavoro.

Chi ha seguito il percorso dall’inizio può ora mettere le mani sul prodotto finito. Mustache Protocol si può giocare direttamente sul web da oggi, senza attendere ulteriori annunci, ed è il frutto del lavoro che Henry Cavill ha portato avanti con il suo Googlebook.

Fonte: TecnoAndroid