Nintendo Switch 2, il firmware 23.5.0 blocca il primo jailbreak

Il primo jailbreak di Nintendo Switch 2 ha avuto vita breve. Nintendo è riuscita a neutralizzarlo con una mossa tanto semplice quanto efficace: un nuovo aggiornamento di sistema che corregge la falla sfruttata dagli hacker e rende di fatto inutilizzabile il metodo emerso nelle scorse settimane. Una risposta rapida, che chiude una partita aperta da poco e che ricorda a tutti quanto la casa di Kyoto tenga alla sicurezza della sua nuova console.

Il protagonista di questa vicenda è il firmware 23.5.0, appena distribuito ai possessori della console. Al suo interno c’è la correzione della vulnerabilità che aveva aperto una breccia nelle difese di Switch 2, permettendo di aggirare almeno in parte i sistemi di protezione progettati dall’azienda giapponese.

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Cosa permetteva di fare la falla

Il punto debole individuato dagli hacker non era un dettaglio da poco. Grazie a questo exploit era possibile accedere ai file di sistema della console, un’area che normalmente rimane chiusa e inaccessibile agli utenti. Ancora più delicato, però, era un altro aspetto: la possibilità di estrarre i giochi trasformandoli in ROM, cioè in copie digitali dei titoli che possono essere salvate e trasferite altrove.

Proprio questo elemento rende chiaro perché Nintendo abbia agito senza perdere tempo. L’estrazione dei giochi sotto forma di file è da sempre uno dei temi più sensibili per l’azienda, che storicamente presta grande attenzione a tutto ciò che può avvicinarsi alla pirateria. Lasciare aperta una porta del genere su una console relativamente giovane come Nintendo Switch 2 avrebbe significato esporsi a rischi difficili da contenere nel tempo. Va detto che si trattava di un accesso parziale. Il jailbreak non smontava completamente le protezioni della console, ma riusciva comunque ad aggirarne una parte sufficiente per raggiungere zone del sistema che il produttore preferisce tenere ben sigillate. Abbastanza, insomma, per far scattare l’intervento.

Come funziona il blocco con il firmware 23.5.0

Il meccanismo scelto da Nintendo è quello classico degli aggiornamenti firmware. Quando una vulnerabilità viene scoperta e sfruttata, il produttore studia il problema, prepara una correzione e la distribuisce attraverso una nuova versione del software di sistema. Una volta installata, la patch chiude il varco e il metodo usato fino a quel momento smette di funzionare.

È esattamente ciò che è successo con la versione 23.5.0. La falla alla base del primo jailbreak di Switch 2 è stata sistemata, e con essa è venuta meno la possibilità di replicare le operazioni che gli hacker avevano mostrato nelle settimane precedenti. Per chi aggiorna la console, quindi, la strada aperta da questo exploit risulta ormai sbarrata.

La velocità della risposta è forse l’aspetto più evidente di tutta la faccenda. Tra la comparsa del metodo e il suo blocco è passato poco tempo, segno che l’azienda tiene sotto stretta osservazione tutto ciò che riguarda la sicurezza della sua piattaforma. Il risultato è che il primo tentativo concreto di forzare Nintendo Switch 2 si è fermato quasi sul nascere, e le è bastato un semplice aggiornamento di sistema per mettere fine al primo jailbreak della console.

Fonte: TecnoAndroid