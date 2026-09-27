Alfa Romeo Edizione Luna Rossa: 4 modelli da 37.800 euro

Il Golfo di Napoli si è preso la scena con la seconda Preliminary Regatta dell’America’s Cup 2027, e proprio lì ha fatto il suo debutto Alfa Romeo Edizione Luna Rossa, la serie speciale che tocca tutti e quattro i modelli del marchio. Junior, Tonale, Giulia e Stelvio entrano in vendita in Italia da venerdì 25 settembre, con una veste che pesca a piene mani dall’immaginario della vela italiana. La regata si corre dal 24 al 27 settembre, cornice perfetta per una gamma che mette in fila loghi rossi dedicati, una palette cromatica ispirata alle imbarcazioni di Luna Rossa e una serie di personalizzazioni che riguardano sia la carrozzeria sia l’abitacolo.

I listini partono da 37.800 euro per Junior, salgono a 48.950 euro per Tonale, poi 71.250 euro per Giulia e 73.350 euro per Stelvio. Numeri che raccontano bene il posizionamento di un’operazione pensata per attraversare l’intera offerta del marchio, dalla compatta al SUV di taglia media, senza limitarsi a un singolo modello celebrativo.

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Junior e Tonale, il grigio dei giubbotti e il tessuto lavorato a filo continuo

Sulle due più accessibili della famiglia arriva un nuovo grigio che riprende il colore dei giubbotti di salvagalleggiamento indossati dall’equipaggio, tagliato lungo la fiancata da un liner rosso che dà movimento al profilo. Restano a catalogo anche il bianco e il nero, mentre una finitura Glossy Black accompagna i cerchi da 18 pollici su Junior e quelli da 20 pollici su Tonale, questi ultimi esclusivi della serie speciale.

Dentro, la novità più interessante è tecnica. I rivestimenti dei sedili adottano per la prima volta su un modello del gruppo Stellantis la tecnologia 3D Knit, un tessuto lavorato a filo continuo che taglia scarti e quantità di materiale impiegato. Non è un dettaglio da poco, considerando quanto peso stia assumendo il tema dei materiali nelle scelte dei costruttori.

Sul fronte motori, Junior Edizione Luna Rossa si può avere con il 1.2 turbo benzina ibrido da 145 CV oppure nella variante elettrica da 115 kW, pari a 156 CV, con batteria da 54 kWh. Tonale invece copre tutta la gamma disponibile, dalla Plug-In Hybrid Q4 da 270 CV fino al diesel 1.6 da 130 CV.

Giulia e Stelvio, carbonio a vista e reti da pesca recuperate

Sulle due berline e SUV di taglia superiore l’approccio cambia registro e diventa più sobrio. Largo spazio alla fibra di carbonio, che riveste lo scudetto frontale e le calotte degli specchietti. Il bianco è la tinta di serie, mentre nero e rosso Etna restano disponibili a richiesta come extra serie. I cerchi sono scuri, da 19 pollici su Giulia e da 21 pollici su Stelvio, abbinati a pinze freno rosse.

L’abitacolo mescola pelle e tessuto ECONYL, ricavato anche dal recupero delle reti da pesca, con inserti in carbonio sulla plancia. Di serie su entrambe arrivano l’impianto Hi-Fi Harman Kardon e le sospensioni a controllo elettronico. Sotto il cofano il 2.2 turbodiesel nelle due potenze da 160 e 210 CV, sempre abbinato al cambio automatico a otto rapporti.

Una partnership che passa dal simulatore

Il legame tra Alfa Romeo e Luna Rossa non si ferma agli adesivi e alle livree. Il marchio mette a disposizione del team le competenze maturate nel proprio simulatore, insieme all’esperienza accumulata nella dinamica del veicolo e nell’analisi virtuale. C’è anche un capitolo software, che riguarda la scrittura dei codici che governano i circuiti responsabili del movimento delle vele sulle imbarcazioni AC40. Prima si testa al simulatore, poi tocca all’equipaggio verificare tutto in acqua.

“Questa partnership va ben oltre lo sport e si alimenta di competenze, tecnologia e visione condivise, con l’obiettivo di spostare continuamente il limite”, ha dichiarato Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati. La collaborazione era partita nel giugno 2025 e aveva già prodotto un primo risultato concreto, la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, dieci esemplari tutti già venduti che saranno esposti a Napoli durante i giorni della regata.

Fonte: TecnoAndroid