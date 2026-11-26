Pulire i pavimenti non significa sempre riuscire a eliminare macchie secche, residui incrostati e sporco che si accumula nelle zone più difficili. Per affrontare queste situazioni, Dreame porta in Italia Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti che introduce una tecnologia di pulizia a vapore a 180°C, una soluzione pensata per intervenire anche sulle macchie più ostinate.

La novità è particolarmente interessante perché il vapore viene generato direttamente alla fonte e distribuito attraverso quattro bocchette dedicate. Il sistema viene affiancato dal lavaggio continuo con acqua calda AquaRoll, da una pressione sul pavimento di 18 N e da un rullo che raggiunge 300 rotazioni al minuto. Secondo Dreame, questa combinazione permette di eliminare il 99,999% dei batteri, risultato testato da SGS, laboratorio indipendente. Il nuovo modello è già acquistabile in Italia attraverso lo store ufficiale Dreame, Amazon e i rivenditori autorizzati. Il prezzo di listino è di 1.499 euro, ma in occasione del Black Friday è prevista una promozione che riduce il costo di 400 euro, portandolo a 1.099 euro fino al 30 novembre.

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Vapore a 180°C e rullo rotante per lo sporco più difficile

Credits: TecnoAndroid

La caratteristica che distingue Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete è il sistema a vapore, che secondo la certificazione Euromonitor rende Dreame il primo brand al mondo a integrare questa tecnologia in un robot aspirapolvere, con vapore generato alla sorgente a 180°C. I quattro ugelli dedicati erogano il vapore in pochi istanti, aiutando a sciogliere residui secchi e incrostazioni. Il trattamento non lavora da solo, ma viene combinato con AquaRoll ad acqua calda, il rullo rotante da 300 giri al minuto e una pressione di 18 N, così da intervenire sul pavimento durante il passaggio del robot. Il sistema di lavaggio è stato premiato con l’IFA 2026 Innovation Award e rappresenta il fulcro di un dispositivo che punta a ridurre la necessità di intervenire manualmente sulle macchie più impegnative. Anche il rullo può raggiungere una maggiore porzione di superficie rispetto alle generazioni precedenti: la tecnologia MopExtend permette infatti un’estensione fino a 8 centimetri, migliorando la pulizia lungo i battiscopa, sotto i mobili e intorno alle sedie, dove spesso si accumula polvere difficilmente raggiungibile.

Riconosce oltre 320 oggetti e reagisce in tempo reale

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Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete utilizza OmniSight System 4.0, una tecnologia di riconoscimento capace di identificare oltre 320 tipologie di oggetti e rilevare ostacoli a partire da 10 millimetri. Il tempo di reazione dichiarato è di appena 0,1 secondi, mentre il sistema adaptive learning consente di riconoscere gli elementi in movimento e modificare la traiettoria durante la pulizia. Un’altra funzione interessante riguarda il rilevamento delle macchie liquide trasparenti attraverso un sistema proattivo a luce blu. Quando individua questo tipo di sporco, il robot può attivare automaticamente la modalità dedicata al solo lavaggio, evitando di trattare la superficie in maniera inappropriata. Il sistema ProLeap potenziato permette inoltre di superare ostacoli a gradino singolo fino a 5 centimetri e dislivelli su due livelli fino a 10 centimetri, agevolando gli spostamenti tra stanze e il passaggio su tappeti più impegnativi.

Aspirazione da 40.000 Pa e protezione dei tappeti

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Oltre al lavaggio, Dreame ha lavorato anche sulla raccolta dello sporco secco. Il robot integra una potenza di aspirazione di 40.000 Pa e un sistema a doppia spazzola antigroviglio HyperStream 2.0. Una spazzola con setole si occupa di estrarre lo sporco dalle fessure, mentre una seconda in TPU morbida raccoglie i residui più grandi dai tappeti. Per gestire la convivenza tra aspirazione e lavaggio, intervengono AutoSeal Guard e TripleUp. La prima crea una chiusura ermetica del rullo lavante quando entra in contatto con i tappeti, proteggendoli dall’umidità. TripleUp, invece, solleva il mocio di 15 millimetri durante l’aspirazione e modifica l’altezza delle spazzole durante il lavaggio, sollevando quella laterale di 10 millimetri e quella principale di 5 millimetri.Anche la manutenzione automatica è stata curata: il rullo viene lavato con acqua a 100°C e la base controlla il raffreddamento fino al raggiungimento di una temperatura considerata sicura prima di riprendere le operazioni.

Prezzo e disponibilità in Italia

Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete è disponibile dal 25 novembre 2026 sul sito Dreame, Amazon e presso i rivenditori autorizzati, con un prezzo ufficiale di 1.499 euro. Per il Black Friday, fino al 30 novembre, è previsto uno sconto di 400 euro, che porta il prezzo a 1.099 euro.

Fonte: TecnoAndroid