Samsung porta nuove funzioni dedicate alla salute su Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic. Con il rilascio di One UI 9 Watch, i due smartwatch ricevono strumenti già introdotti sulla generazione successiva, ampliando le possibilità di monitoraggio e analisi dei dati raccolti durante la giornata e, soprattutto, durante la notte.

L’aggiornamento coinvolge Samsung Health e Samsung Health Monitor, attraverso cui vengono gestite le nuove funzionalità. Tra le novità più rilevanti figurano Parametri vitali, Punteggio benessere cardiaco e Carico cardiaco giornaliero, insieme a una versione rinnovata dell’Indice Fitness e a suggerimenti più mirati per migliorare il riposo.

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Galaxy Watch8 amplia il monitoraggio durante il sonno

Con Parametri vitali, Galaxy Watch8 può analizzare cinque indicatori biometrici mentre l’utente dorme: frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura cutanea e saturazione di ossigeno nel sangue. La raccolta di questi dati permette di costruire riferimenti personali e individuare eventuali variazioni rispetto ai valori abituali.

Il sistema non si limita quindi a registrare singole misurazioni, ma utilizza lo storico per identificare scostamenti significativi rispetto al profilo individuale, con notifiche che aiutano a tenere sotto controllo i cambiamenti rilevati. Un’altra novità è Punteggio benessere cardiaco, che combina più informazioni in un indicatore sintetico. Nel calcolo rientrano anche sonno e attività fisica, così da fornire una panoramica dell’andamento quotidiano e permettere di osservare come le proprie abitudini si riflettano sul punteggio nel tempo.

Allenamenti e recupero, un quadro più completo

Credits: TecnoAndroid

Carico cardiaco giornaliero aggiunge un riferimento per comprendere quanto le attività svolte incidano sul cuore. La funzione considera allenamenti e movimento quotidiano, aiutando a valutare il carico accumulato e a individuare un intervallo più adatto per mantenere un equilibrio tra esercizio e recupero. Anche l’Indice Fitness si evolve, combinando diversi parametri per restituire una valutazione complessiva della condizione fisica. Oltre al monitoraggio, Galaxy Watch8 può proporre contenuti e attività in linea con gli obiettivi personali, offrendo un supporto per mantenere una routine più costante.

Guida al sonno diventa più personale

Samsung aggiorna anche Guida al sonno, che adesso adatta i propri suggerimenti alle esigenze e agli obiettivi dell’utente. Il percorso può partire da tre giorni di rilevazioni del sonno, raccolte nell’arco delle due settimane precedenti, per iniziare a costruire indicazioni personalizzate. Le raccomandazioni vengono aggiornate settimanalmente in base ai cambiamenti nelle abitudini di riposo. Il programma utilizza principi legati alla scienza comportamentale del sonno e propone attività quotidiane e suggerimenti pratici, con indicazioni semplici da seguire per migliorare la propria routine.

One UI 9 Watch porta novità anche lontano dal monitoraggio biometrico. Il quadrante Ritratto permette di utilizzare le proprie foto e riconosce le persone presenti nell’immagine, organizzando sfondo ed elementi dell’orologio in modo da valorizzare il soggetto. La Bussola introduce la possibilità di salvare punti di riferimento, utili per ritrovare luoghi come un parcheggio o un campeggio. A questa funzione si affianca Torna sui tuoi passi, che consente di ripercorrere a ritroso un tragitto registrato e raggiungere nuovamente il punto di partenza.

Aggiornamento già in distribuzione

Il rilascio di One UI 9 Watch per Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic è iniziato il 23 novembre 2026. La distribuzione procede in modo graduale e disponibilità e funzionalità possono cambiare in base al mercato, al modello e all’operatore.

Fonte: TecnoAndroid