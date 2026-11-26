La sonda europea Hera ha raggiunto il sistema binario formato da Didymos e Dimorphos e quello che ha trovato è uno scenario molto più disordinato di quanto gli scienziati si aspettassero. Quattro anni fa la NASA aveva lanciato contro Dimorphos una piccola sonda, destinata a distruggersi nell’impatto, per dimostrare come l’umanità potrebbe deviare un asteroide in rotta di collisione con la Terra. Il primo esperimento del genere aveva funzionato alla perfezione e la traiettoria del corpo celeste era stata modificata in modo permanente.

La missione DART (Double Asteroid Redirection Test) aveva colpito Dimorphos nel settembre 2022 a oltre 6,14 chilometri al secondo, liberando circa 10 miliardi di joule di energia. Grazie ai telescopi gli astronomi avevano misurato l’effetto sull’orbita della piccola luna attorno al compagno più grande. Il giro di 12 ore attorno a Didymos si era accorciato di circa 33 minuti, cioè 25 volte la previsione più prudente. Da DART però non si poteva ricavare tutto. La sonda era andata distrutta come previsto e dopo lo schianto solo telescopi lontani e un minuscolo CubeSat, che aveva colto per un attimo il lampo dell’impatto, avevano potuto osservare la scena. Sabina Raducan, planetologa dell’International Space Science Institute di Berna, lo ha spiegato così: “Abbiamo capito subito che l’impatto era riuscito e che DART aveva creato un enorme disastro. Non sapevamo però di che tipo. Ci mancavano ancora dei pezzi del puzzle”.

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Sonda Hera: un cratere grande quasi quanto l’asteroide

Dopo un viaggio di due anni partito da una rampa in Florida, la sonda dell’ESA è arrivata da poco nei dintorni della coppia di asteroidi e mercoledì l’agenzia europea ha diffuso le prime immagini della cicatrice lasciata da DART. Il proiettile, grande più o meno come un’automobile, ha scavato un cratere delle dimensioni di uno stadio, quasi quanto lo stesso Dimorphos, un blocco di roccia irregolare largo circa 151 metri. I due corpi erano stati scelti perché somigliano a molti asteroidi vicini alla Terra ma non rappresentano alcun pericolo per il nostro pianeta. Oggi orbitano attorno al Sole a circa 193,5 milioni di chilometri da noi.

“Avevamo due tipi di previsioni, o avremmo creato un cratere o avremmo rimodellato l’asteroide” ha raccontato Patrick Michel, responsabile scientifico di Hera all’Osservatorio della Costa Azzurra di Nizza. “In realtà sono successe entrambe le cose, perché il cratere è così grande che la forma è cambiata. Ci troviamo in una sorta di transizione tra la semplice craterizzazione e una trasformazione globale, e ancora non sappiamo bene come possa accadere”. Didymos ruota sul proprio asse esattamente come aveva osservato DART nel 2022. Per la sua piccola luna le cose sono andate diversamente. Secondo Michael Kueppers, scienziato della missione per l’ESA, l’impatto ha lasciato Dimorphos a capriolare in modo scomposto lungo la sua orbita.

Nei prossimi sei mesi la sonda si avvicinerà ancora per raccogliere osservazioni più dettagliate e rilascerà due piccoli satelliti che tenteranno di posarsi su Dimorphos per studiarne composizione, struttura interna e massa. Questi dati serviranno a ricostruire la dinamica dello schianto e ad alimentare i modelli al computer che dovranno insegnare come deviare asteroidi di ogni forma, densità e composizione. “Una volta che avremo capito, avremo una svolta che risolve davvero la difesa planetaria” ha detto Michel.

Centinaia di massi e qualche timore per i CubeSat

Nella prima ricognizione di questo mese Hera ha individuato centinaia di massi attorno al doppio asteroide. Una foto del telescopio spaziale Hubble scattata poco dopo l’impatto mostrava già una scia di materiale, eppure l’estensione dello sciame ha sorpreso tutti. “Avvicinandoci ci siamo accorti che gli asteroidi non erano soli. Avevano parecchia compagnia” ha detto Naomi Murdoch, planetologa dell’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace di Tolosa. L’immagine diffusa dall’ESA unisce 11 fotogrammi a lunga esposizione della fotocamera iperspettrale, acquisiti il 6 novembre a circa 29,9 chilometri di distanza. Dopo aver rimosso digitalmente i due asteroidi, molto più luminosi, sono emerse scie e puntini più deboli. Ognuno è un frammento di roccia con dimensioni che vanno da quelle di un pallone a quelle di una lavatrice.

La spiegazione più ovvia è che siano stati scagliati via da Dimorphos durante l’urto, ma i ricercatori invitano alla prudenza. Hera è la prima missione a studiare a lungo un asteroide dotato di una propria luna e quei detriti potrebbero anche risalire alla nascita di Dimorphos in un passato remoto. Il campo di rocce complica intanto la navigazione e rappresenta un rischio in più per i due CubeSat che verranno rilasciati a gennaio. “Abbiamo visto un paio di immagini che non mi hanno tranquillizzata. C’è un misto di entusiasmo e panico” ha ammesso Margherita Cardi, responsabile del progetto Milani. Claudia Balossi, ingegnera dei sistemi di Juventas, ha spiegato che la traiettoria prevista attraverserà proprio la zona dei massi prima del tentativo di atterraggio su Dimorphos, dove il piccolo satellite dovrà misurarne il debolissimo campo gravitazionale. “Nel caso peggiore un masso ci cadrà addosso e accenderemo subito il gravimetro” ha scherzato.

Per fortuna la gravità è così debole che tutto si muove a velocità da lumaca. Hera si sposta attorno agli asteroidi a circa 12 centimetri al secondo e a questo ritmo non c’è pericolo di collisioni catastrofiche. Qualcosa di simile si era già visto nel 2020, quando la sonda OSIRIS-REx della NASA aveva sollevato circa sei tonnellate di roccia e polvere prelevando un campione dall’asteroide Bennu. “Questi corpi hanno un comportamento controintuitivo a causa della bassa gravità” ha osservato Michel. “Le leggi della fisica sono le stesse in tutto l’Universo, ma si manifestano in modo molto diverso a seconda dell’attrazione locale”.

Fonte: TecnoAndroid