Galaxy S25 Ultra, il Virtual Reflector di S26 Ultra arriva con One UI 9?

Chi ha comprato Galaxy S25 Ultra un anno fa potrebbe ritrovarsi in tasca, senza spendere un euro, una delle funzioni fotografiche pensate per il modello successivo. Un’indiscrezione parla infatti della possibilità che Virtual Reflector, lo strumento debuttato su Galaxy S26 Ultra per gestire la luce sui soggetti difficili, finisca anche sul precedente top di gamma con l’arrivo di One UI 9. Non c’è nulla di ufficiale, ma la traccia è concreta, perché la funzione è stata avvistata in una build interna del software in sviluppo.

A segnalarla è stato il leaker Fahad Ali Javed, che ha diffuso alcuni screenshot in cui Virtual Reflector risulta effettivamente in funzione su un Galaxy S25 Ultra con una build interna identificata dalla sigla ZZHC. Il fatto che qualcosa compaia in una versione di prova, va detto subito, non equivale a una promessa di rilascio. Però il segnale c’è, e va nella direzione di un pacchetto fotografico più ricco del previsto per la serie precedente.

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Come funziona il riflettore virtuale

Il nome dice già parecchio. Nel mondo della fotografia il riflettore è quel pannello che si usa per rimbalzare la luce verso il soggetto e schiarire le zone in ombra, uno strumento banale nell’aspetto ma decisivo nella resa. Samsung ha provato a replicare quel principio via software, simulando la presenza di una fonte luminosa riflessa senza toccare una virgola dell’hardware.

Lo scenario tipico è il controluce. Persona in primo piano, sole o finestra alle spalle, e la fotocamera costretta a scegliere: esporre bene lo sfondo e lasciare il volto scuro, oppure schiarire il volto e bruciare tutto il resto. Virtual Reflector dovrebbe intervenire proprio lì, illuminando virtualmente le parti in ombra del soggetto e lasciando lo sfondo esposto correttamente.

La parte interessante è che non sembra trattarsi di un semplice interruttore automatico. Stando a quanto emerso, l’utente avrebbe a disposizione diversi controlli, a partire dalla scelta tra un riflettore virtuale argento, per una luce più neutra, e uno dorato, che restituisce un tono più caldo e morbido. Si potrebbe poi regolare la riflettanza e cambiare la direzione da cui arriva la luce simulata, esattamente come si farebbe spostando un pannello vero su un set. Un livello di controllo che, sui ritratti in condizioni di luce sbilanciata, può fare la differenza.

Non l’unica novità in arrivo con One UI 9

Il riflettore virtuale non è comparso da solo. Dalle build interne di One UI 9 dedicate alla serie Galaxy S25 erano già emersi riferimenti ad altre funzioni per la fotocamera, tra cui Blocco orizzontale e My FanCam. Messi insieme, questi indizi disegnano un aggiornamento che sul fronte fotografico potrebbe pesare più di quanto ci si aspetterebbe da un passaggio di versione software su un dispositivo dell’anno precedente.

Serve comunque prudenza, e parecchia. Samsung non ha ancora annunciato un programma beta di One UI 9 per la serie Galaxy S25, e le funzioni presenti nelle build di sviluppo hanno una brutta abitudine: cambiano forma durante il percorso, oppure spariscono del tutto prima della versione finale. C’è poi un’altra ipotesi da tenere sul tavolo, cioè che alcune di queste novità restino appannaggio dei soli modelli Ultra, o che l’azienda decida di distribuirle a macchia di leopardo a seconda del dispositivo.

Detto questo, vedere Virtual Reflector girare su Galaxy S25 Ultra resta un dettaglio che vale la pena registrare. Perché racconta una cosa precisa: una funzione nata su Galaxy S26 Ultra può essere replicata sul modello dell’anno prima senza alcuna modifica al comparto ottico, semplicemente aggiornando il software. Il flagship del 2025 si troverebbe così con uno strumento in più per gestire gli scatti nelle situazioni di luce complicata, quelle in cui di solito si finisce per accontentarsi di un compromesso.

Al momento le uniche tracce arrivano dalle build di sviluppo, e su tempi e modalità di distribuzione di One UI 9 per la serie Galaxy S25 non ci sono ancora indicazioni ufficiali da parte di Samsung.