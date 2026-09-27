Intel PresentMon 2.6.0: CPU giù fino al 78% e nuovo overlay

Intel ha rilasciato PresentMon 2.6.0, la nuova versione del suo strumento gratuito e open source pensato per monitorare, registrare e analizzare le prestazioni grafiche e di sistema. Le novità più importanti sono due e vanno in direzioni diverse ma complementari. Da una parte c’è un taglio netto al consumo di CPU dell’applicazione stessa, che secondo l’azienda scende fino al 78%. Dall’altra arriva un nuovo overlay chiamato Game Experience, costruito per descrivere quanto un gioco appaia davvero fluido agli occhi di chi lo sta giocando. Non è un aggiornamento di routine, anzi. Rispetto alla release precedente il pacchetto di miglioramenti è piuttosto corposo e comprende anche una telemetria più ampia e nuove possibilità di analisi dei frame.

Intel PresentMon: un’utility più leggera, anche sui portatili

Intel ha voluto mettere in evidenza proprio questi due cambiamenti nei suoi messaggi sui social, e non a caso. Uno strumento di misurazione che pesa troppo sul processore rischia infatti di alterare i numeri che dovrebbe rilevare, quindi ridurre il suo impatto ha un valore molto concreto. Con PresentMon 2.6.0 il programma adotta tempistiche meno aggressive per il flushing di ETW e per le operazioni in background collegate, almeno in quei casi in cui una precisione temporale estrema non serve davvero.

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Il risultato dichiarato è una riduzione dell’utilizzo della CPU che arriva fino al 78%, un dato che vale anche per i sistemi di classe mobile. Non finisce qui, perché è stato rivisto pure il flushing dei log diagnostici, con l’obiettivo di limitare l’attività del processore quando il sistema è a riposo. Tutto questo si traduce in un software che lavora in modo più discreto e sottrae meno risorse al resto della macchina.

Il preset Game Experience e le altre novità

La seconda grande novità riguarda il nuovo preset Game Experience per l’overlay dell’applicazione. Invece di puntare sulle classiche metriche prestazionali, questa modalità mette in primo piano valori che secondo Intel sono legati alla percezione del movimento e alla qualità delle animazioni. Si tratta quindi di informazioni in più per chi vuole capire quanto un titolo scorra bene sullo schermo, al di là del semplice conteggio dei fotogrammi al secondo.

Accanto a questo, la nuova release migliora il modo in cui l’utility comunica la disponibilità delle metriche. Quelle che non si possono utilizzare restano comunque visibili nell’interfaccia e vengono contrassegnate di conseguenza, così da far capire perché un determinato valore non sia accessibile. Le note di rilascio segnalano inoltre che il programma è ora in grado di mostrare la telemetria di più schede grafiche contemporaneamente, una funzione utile in configurazioni con più adattatori video.

Più dati per sviluppatori e tester

Chi sviluppa giochi o mette alla prova l’hardware trova in PresentMon 2.6.0 strumenti ancora più dettagliati. L’aggiornamento introduce le metriche relative alla compilazione dei Pipeline State Object, o PSO, in DirectX 12. Tra i dati raccolti ci sono il numero di compilazioni, la loro durata e la percentuale di occupazione. Sul fronte della cattura dei dati sono stati aggiunti anche i più recenti eventi flip DDI di Windows, la segnalazione dei flip completati e di quelli scartati e una serie di metadati aggiuntivi relativi al display.

Fonte: TecnoAndroid