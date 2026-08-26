Fungo zombie amazzonico: scoperta la doppia vita segreta del parassita

Il famigerato fungo zombie che infetta le formiche in Amazzonia si è appena rivelato molto più strano di quanto si pensasse. Per anni la scienza lo ha considerato un parassita specializzato, capace di prendere il controllo di un solo tipo di ospite, ma nuovi dati raccontano una storia parecchio diversa. A quanto pare questo organismo ha condotto per tutto questo tempo una specie di doppia vita segreta, insediandosi anche dentro un ospite completamente diverso.

La scoperta ribalta buona parte delle certezze che circondavano questo fungo parassita, uno degli esempi più celebri di manipolazione biologica presenti in natura. Il meccanismo lo conoscono anche i non addetti ai lavori grazie a documentari e videogiochi, perché è quello che trasforma le formiche in creature dal comportamento anomalo, guidate non più dalla loro volontà ma da un intruso microscopico che ne dirige i movimenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un ospite inatteso cambia tutto

Il punto più sorprendente è proprio questo. Fino a poco tempo fa gli scienziati erano convinti che questo tipo di fungo zombie fosse strettamente legato alle formiche, tanto da considerarlo specifico per loro. L’idea di partenza era semplice. Un parassita, un ospite, un ciclo ben definito. Le nuove osservazioni invece mostrano che la realtà è ben più complessa di così.

Trovare lo stesso organismo dentro un ospite del tutto differente significa mettere in discussione le classificazioni consolidate. Non si tratta di un dettaglio minore, perché ridefinisce il modo in cui viene inteso il rapporto tra questi funghi e gli animali che colonizzano. Quando un parassita riesce a vivere in ambienti biologici così diversi tra loro, cambia la prospettiva sulla sua capacità di adattamento.

Perché questa scoperta conta davvero

C’è un motivo se una notizia del genere fa drizzare le antenne agli esperti. La foresta amazzonica resta uno dei luoghi più ricchi di biodiversità del pianeta, un serbatoio quasi infinito di specie ancora poco studiate. Ogni volta che emerge un comportamento inaspettato come questo, diventa evidente quanto ci sia ancora da capire su ciò che si nasconde tra gli alberi.

Il fatto che un fungo così studiato abbia tenuto nascosto un capitolo intero della sua esistenza dice molto sulla difficoltà di catalogare la vita in questi ambienti. La storia di questo organismo parassita non è quella di un semplice killer di formiche, ma quella di un protagonista capace di muoversi tra confini che si credevano invalicabili.