Forza Horizon 6 su PS5 arriva su disco, ma serve un download

Forza Horizon 6 arriverà su PS5 anche in edizione fisica, ma chi immagina di inserire il disco nella console e partire subito in pista dovrà ridimensionare un po’ le aspettative. Playground Games ha infatti ufficializzato che il porting per la console di Sony, atteso per il prossimo 26 gennaio, sarà distribuito anche in versione scatolata nei negozi. C’è però un dettaglio tecnico che rischia di far storcere il naso ai collezionisti più affezionati al formato tradizionale.

La notizia in sé non stupisce più di tanto. Mancano ancora oltre dodici mesi prima che Sony interrompa la produzione dei supporti fisici, quindi è abbastanza naturale che le grandi produzioni in arrivo continuino a trovare spazio anche sugli scaffali. Il nuovo capitolo della serie automobilistica non fa eccezione e si aggiunge così alla lista dei titoli che i giocatori potranno acquistare con tanto di custodia da sistemare in libreria.

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A chiarire ogni dubbio è stato lo stesso studio, intervenuto direttamente sui canali social per rispondere alle domande degli appassionati. La replica è stata secca e senza giri di parole, un semplice “Sì!” che ha rassicurato chi desidera aggiungere il gioco alla propria collezione su disco. Dietro quella conferma entusiasta si nasconde però un piccolo cavillo, perfettamente in linea con quanto già visto nelle recenti uscite dell’editore.

Il download obbligatorio di Forza Horizon 6 su PS5

Come accade per la maggior parte delle produzioni targate Xbox Game Studios, anche la versione PS5 di Forza Horizon 6 richiederà lo scaricamento di dati aggiuntivi via Internet. Per ora non è stato specificato quanta parte del gioco sarà effettivamente incisa sul disco. Lo scenario più probabile, a questo punto, è che il Blu ray funzioni soprattutto come licenza e come launcher, cioè come una sorta di chiave d’accesso utile ad avviare il download del pacchetto completo.

In pratica chi sceglierà la copia scatolata avrà comunque un oggetto fisico da esporre, ma non potrà fare a meno di una connessione per installare il titolo nella sua interezza. Un compromesso che ormai sta diventando abituale per diversi giochi di grosse dimensioni e che in questo caso ha una spiegazione piuttosto concreta, legata al peso dell’esperienza firmata Playground Games.

I limiti di spazio del Blu ray

Il motivo di questa scelta va cercato nei requisiti di memoria del gioco. Su Xbox Series X|S l’open world del nuovo Forza Horizon occupa quasi 150 GB di archiviazione, e la versione destinata alla console Sony dovrebbe richiedere uno spazio del tutto analogo. Numeri importanti, che superano di parecchio quanto un singolo disco riesca a contenere.

I dischi Blu ray per PS5 hanno infatti una capienza massima di circa 100 GB. Per inserire l’intero gioco su supporto fisico, senza costringere nessuno a scaricare file per completare l’installazione, sarebbero serviti due dischi all’interno della confezione. Una soluzione che avrebbe fatto lievitare i costi di produzione oltre la soglia ritenuta accettabile da Microsoft, che ha quindi preferito puntare su un unico supporto affiancato dallo scaricamento dei dati mancanti.

Chi opterà per l’edizione su disco potrà dunque contare su una copia tangibile da mettere in bella mostra accanto agli altri giochi, ma dovrà mettere in conto una fase iniziale di download prima di potersi finalmente mettere al volante.

Fonte: TecnoAndroid