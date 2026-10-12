Samsung Galaxy A18 scende a 229 euro su Amazon dopo due mesi

Samsung Galaxy A18 scende a 229 euro su Amazon con uno sconto del 21%, arrivato quando il telefono è in commercio da appena due mesi. La tempistica è piuttosto insolita, perché ribassi di questo genere compaiono di solito solo durante le grandi giornate dedicate alle offerte. La versione da 128GB in colorazione Black non ha avuto nemmeno il tempo di ambientarsi tra gli scaffali digitali e il prezzo è già calato in modo deciso. Di norma gli smartphone Samsung della fascia d’ingresso restano a prezzo pieno per mesi prima di vedere tagli simili, ed è proprio questo dettaglio a rendere l’occasione degna di nota. Vale quindi la pena guardare da vicino cosa offre il dispositivo.

Galaxy A18, display AMOLED e batteria generosa per la fascia d’ingresso

Galaxy A18 appartiene alla parte più accessibile della serie Galaxy A, eppure porta con sé caratteristiche che spesso si incontrano su modelli di livello superiore. Il pannello Super AMOLED da 6,7 pollici ha risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento che arriva a 90Hz. Questo si traduce in colori vividi e una buona fluidità nello scorrimento, cosa non affatto scontata a questo prezzo. Il frontale è protetto da Gorilla Glass 3 e la certificazione IP64 tiene lontani polvere e spruzzi, quanto basta per affrontare senza troppi pensieri l’uso di tutti i giorni.

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Sotto la scocca c’è una novità interessante. Al posto dei soliti chip MediaTek la casa coreana ha puntato sul proprio Exynos 1610 a 5nm, affiancato da 4GB di RAM che si possono ampliare virtualmente grazie alla funzione RAM Plus. La memoria interna da 128GB è espandibile fino a 2TB tramite microSD, una soluzione comoda per chi accumula foto, video e applicazioni senza voler fare continuamente pulizia.

Sul retro trova posto una tripla fotocamera guidata da un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica OIS. Lo accompagnano un ultragrandangolare da 5MP e un obiettivo macro da 2MP, pensati per scatti versatili in condizioni di luce differenti. La batteria da 5.000mAh supporta la ricarica rapida a 25W e raggiunge il 50% in circa mezz’ora, offrendo un’autonomia solida che copre senza fatica l’intera giornata.

Il vero asso nella manica però riguarda il software. Samsung garantisce sei generazioni di aggiornamenti Android e sei anni di patch di sicurezza, un impegno che raramente si vede su dispositivi di questa categoria. È un aspetto che pesa parecchio nella scelta, perché trasforma il telefono in un prodotto pensato per durare nel tempo e non per essere sostituito dopo un paio di stagioni.

Lo sconto del 21% su un modello appena arrivato

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy A18 nella versione da 128GB Black è di 289 euro. Su Amazon.it però lo smartphone si trova ora a 229 euro, con un risparmio di 60 euro che corrisponde proprio al 21%. Trattandosi di un dispositivo uscito da pochissimo, vederlo già a questa cifra rappresenta un’opportunità concreta. Il profilo ideale è quello di chi cerca un primo telefono affidabile, oppure un modello da destinare all’uso familiare senza affrontare spese importanti.

C’è anche un aspetto pratico da tenere presente. L’offerta riguarda uno stock limitato, per cui la disponibilità di Galaxy A18 a 229 euro invece di 289 euro potrebbe esaurirsi in tempi brevi e conviene valutarla senza aspettare troppo.

Fonte: TecnoAndroid