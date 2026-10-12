Xbox Game Pass: Battlefield 6 e altri 8 giochi dall’8 ottobre

Microsoft ha presentato la nuova infornata di titoli destinati a Xbox Game Pass nelle prossime due settimane, e il nome che spicca più di tutti è quello di Battlefield 6. Accanto allo sparatutto trovano posto anche Valor Mortis, Forever Ago e una manciata di altre produzioni che andranno ad arricchire il catalogo tra l’8 e il 16 ottobre. La lista è piuttosto varia e copre più piattaforme, dal cloud alle console fino al PC, con qualche gioco pensato anche per i dispositivi portatili.

Si parte subito, già domani. L’8 ottobre infatti arrivano tre titoli in contemporanea, ovvero Echo Weaver, Forever Ago e Neon Abyss 2. Il primo sarà disponibile in cloud, su Xbox Series X|S e su PC e rientra nell’offerta di Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Forever Ago segue lo stesso schema per quanto riguarda gli abbonamenti, ma viene indicato in generale per cloud, console e PC. Neon Abyss 2 invece è l’unico del gruppo a comparire anche nel piano Game Pass Premium, oltre che in Ultimate e nella versione dedicata ai computer.

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Battlefield 6 e Valor Mortis il 13 ottobre

La data più attesa del calendario è senza dubbio il 13 ottobre. Quel giorno debutta nel servizio Battlefield 6, giocabile in cloud, su Xbox Series X|S e su PC per chi possiede Game Pass Ultimate o PC Game Pass. Nella stessa giornata approdano anche Deep Dish Dungeon, con le medesime piattaforme e gli stessi abbonamenti, e Valor Mortis, che si distingue per il supporto esteso anche ai dispositivi handheld oltre a cloud, console della serie X|S e PC. Anche in questo caso l’accesso è riservato agli abbonati Ultimate e PC Game Pass.

La settimana prosegue il 15 ottobre con due uscite dal tono decisamente diverso. Da una parte c’è Bluey’s Happy Snaps, disponibile su cloud, console, handheld e PC, dall’altra Chained Beasts, proposto su cloud, Xbox Series X|S e PC. Entrambi fanno parte dei piani Game Pass Ultimate e PC Game Pass, segno che la scelta di Microsoft punta a coprire pubblici molto differenti nello stesso arco di pochi giorni.

Beyond These Stars chiude la lista

L’ultimo appuntamento della tornata è fissato per il 16 ottobre, quando arriverà Beyond These Stars. A differenza degli altri titoli annunciati, questo gioco sarà disponibile esclusivamente su PC, sempre per gli iscritti a Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Si tratta quindi dell’unica proposta della lista a non toccare né le console né lo streaming via cloud.

Ricapitolando le date, il catalogo del servizio si allarga con nove giochi distribuiti su quattro giornate diverse. L’8 ottobre tocca a Echo Weaver, Forever Ago e Neon Abyss 2, il 13 a Battlefield 6, Deep Dish Dungeon e Valor Mortis, il 15 a Bluey’s Happy Snaps e Chained Beasts, mentre il 16 è il turno di Beyond These Stars. Quasi tutte le uscite sono accessibili sia con Game Pass Ultimate sia con PC Game Pass, con la sola eccezione di Neon Abyss 2 che si estende anche al piano Premium.

Fonte: TecnoAndroid