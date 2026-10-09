Fitbit Edge si mostra in bianco nei nuovi render: addio a Charge

Il nuovo Fitbit Edge continua a mostrarsi ben prima della presentazione ufficiale, e stavolta lo fa con una serie di immagini che svelano anche una inedita versione bianca. Il fitness tracker di Google, a dire il vero, non è più un mistero da qualche tempo. Era già spuntato quasi per sbaglio in alcune immagini promozionali diffuse dalla stessa azienda in occasione del lancio di Pixel 11 e Pixel Watch 5, una svista che non era passata inosservata agli occhi degli appassionati più attenti.

Adesso a riportare il dispositivo sotto i riflettori ci pensa Evan Blass, insider molto conosciuto nel settore, che ha condiviso tre nuovi render del braccialetto. Immagini pulite e dettagliate che, oltre a mostrare il design, sembrano confermare in modo praticamente definitivo anche il nome scelto da Google per il suo prossimo indossabile. Fino a poco fa infatti la denominazione circolava solo come ipotesi, mentre ora i dubbi si riducono parecchio.

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Addio al marchio Charge, arriva Fitbit Edge

Credits: TecnoAndroid

Sul piano della gamma il nuovo arrivato dovrebbe raccogliere idealmente l’eredità di Fitbit Charge 6, uno dei tracker più apprezzati della famiglia. C’è però una novità che salta subito all’occhio. Google avrebbe deciso di mettere da parte la storica denominazione Charge per introdurre un marchio completamente nuovo, appunto Fitbit Edge. Un cambio di nome che segna una piccola rottura con il passato e che inevitabilmente ha attirato l’attenzione di chi segue da anni il mondo Fitbit.

Le motivazioni dietro questa scelta per ora non sono state chiarite. Nessuna spiegazione ufficiale, nessun indizio concreto sul perché Big G abbia preferito ripartire da zero con una nuova etichetta. Molto più definito appare invece il posizionamento del dispositivo all’interno del catalogo. Il nuovo braccialetto dovrebbe collocarsi esattamente a metà strada tra Fitbit Air e Pixel Watch 5, andando così a occupare uno spazio intermedio tra la proposta più essenziale e lo smartwatch vero e proprio.

La variante bianca e le quattro colorazioni previste

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La vera novità delle ultime immagini riguarda però la palette di colori. Nei render compare infatti una variante bianca, o comunque molto chiara, che non era presente in una precedente indiscrezione circolata sul dispositivo. Non si tratta comunque di una sorpresa assoluta. Questa tonalità era già stata intravista proprio nelle pubblicità diffuse per errore da Google, quelle che avevano anticipato l’esistenza del tracker durante la presentazione dei nuovi Pixel.

Mettendo insieme tutti gli elementi emersi finora, le colorazioni previste per Fitbit Edge dovrebbero essere quattro. Si parte da White, abbinata a una scocca Silver, per passare a Black con scocca dello stesso colore. Ci sono poi Olive, accompagnata da una finitura Pyrite, e infine Canyon, che sfoggia una scocca Champagne Gold. Una scelta piuttosto varia, pensata per accontentare gusti diversi e affiancare tinte più sobrie ad altre decisamente più calde.

Fonte: TecnoAndroid