Blu-ray immortale: arriva un nuovo lettore portatile con Bluetooth e power bank

Krovatar si prepara a portare sul mercato un lettore Blu ray portatile, anzi due, pensati per chi non ha mai voluto separarsi dai dischi ottici. I modelli si chiamano KB 100X e KB 100XH e condividono due caratteristiche precise: connettività Bluetooth e alimentazione tramite USB C. Una combinazione insolita per un prodotto di questo tipo, che prova a far convivere il vecchio formato con abitudini decisamente più moderne.

Dietro questa scelta c’è una lettura piuttosto lucida del momento. Oggi film e serie TV si guardano soprattutto in streaming, e su questo c’è poco da discutere. Eppure esiste ancora una fetta di pubblico molto affezionata ai formati tradizionali, e i numeri più recenti lo confermano senza troppi giri di parole.

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Perché i supporti fisici hanno ancora senso

Credits: TecnoAndroid

Le ragioni per restare fedeli ai supporti fisici sono diverse e spesso si sovrappongono. C’è chi preferisce possedere davvero i propri contenuti, senza dipendere da un catalogo che cambia di mese in mese o da un abbonamento da rinnovare. Avere il disco sullo scaffale significa poterlo guardare quando si vuole, punto e basta.

Poi c’è la questione della qualità. Un disco garantisce una resa audio e video che non è legata all’andamento della connessione Internet, quindi niente cali improvvisi di definizione o fastidiosi caricamenti a metà scena. Per molti appassionati è proprio questo il vero spartiacque tra i due modi di vivere un film, ed è il motivo per cui il lettore Blu ray portatile continua ad avere un suo spazio.

Infine ci sono i collezionisti, quelli che negli anni hanno messo insieme raccolte di Blu ray e CD a cui non hanno alcuna intenzione di rinunciare. Per loro un dispositivo capace di far girare quei dischi anche lontano dal salotto rappresenta qualcosa di più di un semplice accessorio. È a questo pubblico che guarda una nuova generazione di prodotti, e la proposta di Krovatar ne è uno degli esempi più interessanti.

Niente batteria interna ma un power bank

L’aspetto più curioso dei due lettori riguarda l’alimentazione. Né il KB 100X né il KB 100XH integrano una batteria, una scelta che a prima vista potrebbe sembrare strana per un apparecchio pensato per essere portatile. La soluzione adottata dall’azienda è però piuttosto pratica, perché entrambi possono funzionare collegati a un power bank esterno tramite la porta USB C.

Non va bene qualsiasi batteria esterna, sia chiaro. Serve un modello compatibile con lo standard USB Power Delivery a 12 volt, requisito indispensabile per fornire ai dispositivi l’energia necessaria. In questo modo il lettore resta più leggero e chi lo usa può scegliere la batteria più adatta alle proprie esigenze, magari la stessa già usata per ricaricare telefono o tablet durante un viaggio.

Il Bluetooth completa il quadro e aggiunge un tocco di modernità a un formato che molti considerano superato. I due modelli di Krovatar uniscono quindi il disco ottico tradizionale a una connettività wireless e a un’alimentazione flessibile, con l’obiettivo dichiarato di rendere i Blu ray più comodi da usare anche fuori casa.

Fonte: TecnoAndroid