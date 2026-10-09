App Iliad, arriva il widget per consumi e credito nella Home

Iliad ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento dell’app ufficiale che porta con sé una funzione pensata per semplificare la vita ai clienti. Si tratta di un widget da posizionare nella schermata Home, con cui controllare consumi e credito senza dover aprire l’applicazione. Una novità che può sembrare piccola ma che racconta bene il cambio di passo compiuto dall’operatore negli ultimi tempi.

Chi segue il mercato della telefonia sa che il rapporto tra Iliad e il mondo delle applicazioni non è mai stato dei più rapidi. Per molto tempo la compagnia ha puntato su un’idea molto semplice, cioè fare a meno di tutto ciò che considerava superfluo. E in quella lista, curiosamente, era finita anche l’app per smartphone.

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Dalla sola area personale all’app con il widget

Credits: TecnoAndroid

Sbarcata in Italia nel 2018, Iliad ha lasciato per anni i propri clienti a gestire tutto dall’area personale sul sito. Ricariche, opzioni e controllo dei consumi passavano da lì, dal browser, senza un’alternativa dedicata da installare sul telefono. Una scelta coerente con la filosofia essenziale dell’operatore, che per lungo tempo non ha visto la necessità di aggiungere altro.

La svolta è arrivata il 30 gennaio 2025, data in cui l’app Iliad ufficiale è finalmente approdata sugli store. Oltre sei anni dopo il debutto nel nostro Paese, insomma. Un’attesa decisamente lunga che però ha avuto un seguito interessante. Da quel momento gli aggiornamenti si sono susseguiti con continuità e l’applicazione si è arricchita progressivamente di nuove funzioni. L’ultima in ordine di tempo è proprio il widget, che permette di dare un’occhiata alla situazione della propria linea senza nemmeno entrare nell’app.

C’è però un limite da tenere presente. Il nuovo strumento, come del resto tutta l’applicazione, è riservato ai clienti privati che hanno sottoscritto un’offerta mobile Iliad. Restano quindi esclusi le aziende e i titolari di Partita IVA, che non possono accedere né all’app né, di conseguenza, alla nuova funzione appena introdotta.

Consumi sempre sotto controllo dalla schermata Home

Le note di rilascio, come spesso accade, parlano dei soliti piccoli miglioramenti generali. Niente di particolarmente rilevante sotto questo aspetto. Il vero piatto forte è il widget per monitorare i consumi direttamente dalla schermata Home, che rappresenta a tutti gli effetti la novità principale di questa versione dell’applicazione.

Il vantaggio pratico è abbastanza intuitivo. Invece di avviare l’app e cercare la sezione giusta, basta guardare lo schermo principale del telefono per avere sotto gli occhi il credito residuo e lo stato del traffico. Un gesto rapido, quasi automatico, che rende più immediata la gestione quotidiana della linea e che si inserisce nel percorso di crescita avviato dall’operatore con il lancio dell’app.

Fonte: TecnoAndroid