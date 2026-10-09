PS5 Slim cambia in silenzio: metallo liquido come su PS5 Pro

ony ha messo mano a PS5 Slim senza dirlo a nessuno. I nuovi esemplari in vendita nascondono una revisione hardware introdotta in modo del tutto silenzioso, senza comunicati né annunci ufficiali. Tra le novità più rilevanti spiccano alcune modifiche al sistema di raffreddamento che vanno ben oltre il classico ritocco di produzione.

A portare alla luce i cambiamenti è stato il tecnico e modder Modyfikator89, che ha smontato la recente Limited Edition Wolverine di PS5 Slim e si è trovato davanti un interno decisamente diverso da quello atteso. Secondo la sua analisi non si tratta di un banale aggiornamento periodico ma di un intervento strutturale che coinvolge diversi componenti chiave della console.

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Nuova scheda madre e una batteria CMOS più semplice da sostituire

Il cuore della novità è la scheda madre identificata con la sigla EDM 051, che presenta un layout differente rispetto alle versioni precedenti di PS5 Slim. Tra i dettagli che saltano subito all’occhio c’è la presenza di una batteria CMOS CR2032, cioè la piccola pila che alimenta il chip incaricato di conservare alcune impostazioni fondamentali quando la console è spenta. Si tratta per esempio dell’orologio di sistema e di quei dati di basso livello indispensabili all’avvio. La scelta non è casuale perché rende la manutenzione più agevole e la sostituzione molto meno complicata in caso di guasto.

Anche l’organizzazione interna è stata rivista con attenzione. Modyfikator89 descrive un design “ridisegnato e semplificato” con un’implementazione dell’HDMI retimer più economica e ottimizzata. Il retimer è il componente che si occupa di stabilizzare il segnale video e di ridurre il jitter, per cui una sua riprogettazione può dare una mano sia sul fronte dell’affidabilità sia su quello dei costi produttivi.

Metallo liquido e dissipatore rivisti, sulla falsariga di PS5 Pro

La parte più curiosa riguarda però la gestione delle temperature. Il sistema di raffreddamento è stato aggiornato di nuovo, nonostante PS5 Slim avesse già beneficiato di un miglioramento termico nel 2025. Il tecnico segnala una nuova interfaccia a metallo liquido più vicina a quella adottata su PS5 Pro, accompagnata da una struttura di contenimento ridisegnata con lo scopo di limitare l’esposizione del processore al materiale. Anche il dissipatore mostra differenze evidenti nella costruzione e nei materiali impiegati, un segnale che lascia intuire un ulteriore tentativo di ottimizzare la dissipazione del calore e allo stesso tempo contenere le spese.

Sempre secondo Modyfikator89, la zona attorno all’APU e alla superficie protettiva del die appare diversa rispetto alla precedente revisione hardware di PS5 Slim del 2025. È un indizio piuttosto chiaro del fatto che Sony abbia continuato a lavorare sul design termico per migliorare affidabilità e longevità della console. “Non è solo la stessa Slim con un guscio diverso”, ha commentato il modder, sottolineando come gli interventi siano più profondi di quanto possa sembrare a prima vista.

Nessuna differenza per chi gioca

Come già successo con altre revisioni delle console PlayStation, queste modifiche non hanno alcun impatto sull’esperienza di gioco. Gli aggiornamenti interni nascono soprattutto per ottimizzare produzione, costi e affidabilità nel lungo periodo, mentre prestazioni, qualità visiva e funzionalità restano esattamente le stesse. Proprio per questo chi ha già in casa una PS5 Slim perfettamente funzionante non ha alcuna necessità di passare al nuovo modello.

Fonte: TecnoAndroid