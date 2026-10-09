Samsung Galaxy Studio, spunta il nome delle nuove cuffie over ear

Samsung potrebbe aver già scelto il nome per le sue prime cuffie over ear della nuova generazione, e la scelta sarebbe ricaduta su Galaxy Studio. L’indiscrezione è emersa l’8 ottobre 2026 e aggiunge un tassello concreto a un progetto di cui si sapeva ancora molto poco, almeno fino a oggi. Il nome non dice tutto, ovviamente, ma è già qualcosa per un prodotto rimasto finora quasi del tutto avvolto nel mistero.

Le prime voci su queste cuffie risalgono a qualche mese fa. Una fuga di notizie diffusa nel corso dell’anno aveva infatti rivelato che il colosso sudcoreano stava lavorando a un nuovo paio di cuffie avvolgenti, pensate per affiancare la gamma Galaxy Buds e allargare così l’offerta audio dell’azienda. In quell’occasione era trapelata soltanto un’idea di massima del design, troppo vaga per farsi un’opinione precisa sul prodotto. Adesso arriva almeno un’informazione in più, e non è di poco conto, perché il nome commerciale è spesso uno dei primi segnali che un dispositivo sta entrando nella fase finale di sviluppo.

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Chi c’è dietro la nuova indiscrezione su Galaxy Studio

A far circolare il nome Galaxy Studio è stato evowizz, sviluppatore Android che di tanto in tanto si concede qualche anticipazione sui prodotti in arrivo. Il suo messaggio, pubblicato su Twitter/X, è piuttosto diretto e indica proprio questa denominazione per le future cuffie sovraurali di Samsung. Non si tratta di una voce qualsiasi. Lo stesso informatore aveva già confermato in passato il nome Galaxy Buds On, cioè quello degli auricolari a orecchio aperto lanciati di recente dall’azienda. Un precedente che rende la segnalazione decisamente più credibile rispetto alle tante voci senza riscontro che girano in rete quando si parla di dispositivi non ancora annunciati.

Il resto del quadro, però, è ancora tutto da completare. Sul design non ci sono novità rispetto a quanto emerso mesi fa, la finestra di lancio è sconosciuta e praticamente ogni altro dettaglio importante rimane nell’ombra. Niente caratteristiche tecniche, niente prezzo, niente indicazioni sulle funzioni che le cuffie potrebbero offrire. Insomma, al momento c’è un nome e poco altro. Eppure l’impressione è che il progetto stia prendendo forma in vista di un debutto non troppo lontano nel tempo, anche se una data precisa non è stata indicata da nessuna parte.

Un periodo intenso per Samsung

La notizia sulle cuffie arriva in un momento piuttosto movimentato per Samsung. Proprio in questi giorni l’azienda ha avviato la distribuzione di Android 17 per Galaxy S24 e per i pieghevoli delle generazioni precedenti, un aggiornamento atteso da molti utenti che possiedono questi dispositivi. Sul fronte degli smartphone futuri, invece, è trapelata la lista dei colori di Galaxy S27 Ultra, che per una volta non comprenderebbe alcuna tonalità viola, una scelta che segna un piccolo cambio di rotta rispetto al passato.

Non mancano poi le notizie meno gradite ai consumatori. Il produttore ha infatti ritoccato al rialzo il prezzo di diversi altri telefoni Galaxy negli Stati Uniti, allungando una serie di aumenti che ha già interessato più modelli del catalogo. In questo contesto le future cuffie over ear rappresenterebbero un ampliamento della proposta nel settore audio, accanto agli auricolari della famiglia Galaxy Buds e ai recenti Galaxy Buds On con il loro design aperto. Per ora, però, Galaxy Studio esiste soltanto come nome trapelato da una fonte che in passato si è dimostrata affidabile, mentre design, data di uscita e caratteristiche restano ancora sconosciuti.

Fonte: TecnoAndroid