MG Cyber X, il piccolo SUV elettrico radicale sotto i 35.000 euro

Il costruttore MG sta lavorando a una nuova auto elettrica e il progetto ha già un nome preciso: si chiamerà Cyber X e prenderà la forma di un piccolo SUV elettrico dal design radicale. Il marchio dalla doppia anima cinese e britannica ha confermato lo sviluppo del modello, che deriva direttamente dal concept omonimo e che dovrebbe debuttare sul mercato nel 2028 con un prezzo inferiore ai 35.000 euro. Si tratta quindi di un’operazione che guarda lontano ma che parte da basi già visibili, perché la vettura non nasce da zero ma da uno studio di stile che la casa aveva già mostrato.

Il punto interessante sta proprio qui. Quando un costruttore decide di trasformare un prototipo in un modello di serie, spesso molte delle idee più audaci si perdono lungo la strada tra il salone e la concessionaria. Nel caso di Cyber X l’impostazione sembra diversa, visto che l’accento cade con decisione sull’aspetto estetico fuori dagli schemi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un piccolo SUV elettrico che punta tutto sul design

La scelta di MG di insistere su un design radicale per un veicolo compatto non è un dettaglio da poco. Il segmento dei piccoli SUV è affollato e le proposte tendono spesso ad assomigliarsi, con linee prudenti pensate per piacere a tutti. Cyber X invece arriva con l’intenzione dichiarata di distinguersi, portando su strada lo spirito del concept da cui prende il nome.

Il fatto che la versione definitiva sia derivata dal prototipo omonimo lascia intendere una certa continuità tra ciò che si è visto e ciò che arriverà davvero. Al momento la casa non ha diffuso altri dettagli tecnici, quindi non ci sono informazioni su batterie, autonomia o motorizzazioni. Quello che emerge con chiarezza è l’identità del progetto, cioè un SUV elettrico di dimensioni contenute con un’estetica capace di farsi notare.

Per MG questo modello rappresenta un ulteriore passo nella gamma a zero emissioni. Il marchio continua così a costruire la propria offerta di auto elettriche puntando su vetture che possano attirare un pubblico ampio senza rinunciare a un pizzico di personalità.

Prezzo sotto i 35.000 euro e arrivo previsto nel 2028

L’altro elemento chiave riguarda il listino. MG punta a posizionare Cyber X sotto la soglia dei 35.000 euro, una cifra che colloca il nuovo modello in una fascia accessibile per un’auto elettrica dal carattere così marcato. Mettere insieme un’estetica audace e un prezzo contenuto è proprio la combinazione che il costruttore sembra voler giocare per conquistare spazio in un mercato molto competitivo.

Sul fronte dei tempi bisogna avere un po’ di pazienza. L’arrivo della vettura è previsto infatti per il 2028, il che significa che il progetto si trova ancora in fase di sviluppo. Nei prossimi due anni il piccolo SUV elettrico dovrà completare il percorso che porta un’idea nata come prototipo fino alla produzione in serie. La tabella di marcia indicata dal marchio resta comunque piuttosto chiara. MG sta progettando la nuova vettura in questo momento, il modello si chiamerà Cyber X, nascerà dal concept omonimo e dovrebbe arrivare nel 2028 con un prezzo inferiore ai 35.000 euro.

Fonte: TecnoAndroid