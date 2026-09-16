Fire TV, Downloader sparito per un bug: Amazon prepara il fix

Il sideloading su Fire TV non è finito sotto un nuovo giro di vite, e questo va detto subito perché nelle scorse settimane la sensazione diffusa era esattamente l’opposta. La sparizione di Downloader e di altre applicazioni simili dall’elenco delle impostazioni, comparsa dopo un aggiornamento, aveva fatto pensare a una mossa deliberata di Amazon per chiudere la porta all’installazione di file esterni. Invece si trattava di un bug. Lo ha confermato la stessa azienda, che ha annunciato una correzione in arrivo la settimana prossima.

La vicenda era partita il mese scorso, quando diversi utenti avevano notato che Downloader non figurava più nella lista “Installa app sconosciute” all’interno del menù di sistema. Un dettaglio che sembra minimo, ma che in pratica cambia tutto: senza quell’autorizzazione l’applicazione non può fare il suo mestiere, cioè scaricare e installare pacchetti APK presi da fonti diverse dallo store ufficiale. E siccome Downloader è da anni lo strumento più usato per aggirare i limiti del catalogo Amazon, la lettura immediata è stata quella del blocco voluto dall’alto.

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Perché tutti avevano pensato a una scelta di Amazon

Il sospetto non era campato per aria. Le piattaforme televisive connesse hanno progressivamente stretto le maglie sulle installazioni manuali, e il colosso dell’e-commerce ha un interesse evidente a mantenere il controllo su cosa gira sui propri dispositivi. Quando un’app che permette di installare software esterno smette di comparire tra quelle abilitate, la deduzione viene da sé.

C’era però un indizio che raccontava un’altra storia. L’analisi del codice decompilato dell’aggiornamento mostrava tracce compatibili con un errore involontario, non con una restrizione progettata a tavolino. Chi si è preso la briga di guardare dentro il pacchetto aveva insomma già trovato segnali che puntavano verso il malfunzionamento, anche se la percezione generale restava quella di una stretta sul sideloading.

Amazon ha poi messo il punto sulla questione riconoscendo il problema. La spiegazione fornita è che un aggiornamento delle impostazioni ha cancellato alcune voci dall’elenco su una parte dei dispositivi. Non su tutti, e questo spiega anche perché le segnalazioni fossero contraddittorie, con alcuni utenti che continuavano a vedere Downloader al proprio posto mentre altri se lo ritrovavano sparito senza motivo apparente.

Cosa succede adesso sui dispositivi coinvolti

La correzione è attesa entro la settimana prossima, stando a quanto comunicato dall’azienda. Chi si è trovato l’elenco ripulito dovrebbe quindi vedere ricomparire le voci mancanti con il prossimo intervento software, senza dover fare acrobazie o procedure particolari.

Nel frattempo vale la pena ricordare come funziona il meccanismo, perché non è del tutto intuitivo. Su Fire TV ogni applicazione che voglia installarne un’altra deve essere autorizzata singolarmente nel menù dedicato alle fonti sconosciute. Se il nome non compare in quella lista, l’autorizzazione non può essere concessa e l’installazione di un APK si blocca. Non conta che l’app sia già presente sul dispositivo e funzionante: senza quel via libera resta uno strumento a metà.