Fiat Multipla rinasce con la nuova Multiplay: la monovolume che diventa pick up

Fiat ha presentato a Parigi la Multiplay, un concept che prova a mettere insieme tre anime diverse: l’efficienza di una monovolume, la presenza su strada di un SUV e la praticità di un pick up. Il tutto in 4,45 metri di carrozzeria, con un modulo posteriore che scorre su rotaie. La vettura laboratorio è stata svelata durante l’evento Stellantis “Night Before”, poco prima dell’apertura ufficiale del Salone dell’Automobile 2026.

A illustrarla alla stampa c’erano Olivier François, Company Strategic Advisor di Stellantis, e Arnaud Belloni, CEO dei brand Fiat, Abarth e Lancia oltre che Chief Marketing Officer per l’Europa. Nessuno però ha parlato di un arrivo imminente nei concessionari. La Fiat Multiplay nasce come pura esplorazione sul tema della mobilità e parte da una domanda molto concreta legata alla vita delle famiglie di oggi. Come si accontenta, con una sola auto, chi nel giro di dodici ore passa dall’accompagnare i figli a scuola al trasporto di biciclette o di carichi ingombranti?

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Il montante “Metamorfosi” e l’eredità della Multipla

Credits: TecnoAndroid

Il cuore del progetto è il montante C, che in casa Fiat hanno chiamato “Metamorfosi”. La parte posteriore dell’auto scorre lungo guide dedicate e con pochi gesti la Multiplay si trasforma da familiare chiusa a pick up a quattro posti con cassone aperto. In configurazione chiusa l’abitacolo accoglie 6+1 occupanti grazie al cosiddetto Petsenger seat. Aprendo il modulo, invece, dietro si ricava uno spazio scoperto pensato per attrezzatura sportiva o accessori da outdoor. Anche lo spoiler ha un ruolo preciso: ruota su se stesso e diventa un portabici integrato capace di ospitare due biciclette, senza accessori da montare in seguito.

L’idea non arriva dal nulla e affonda le radici nella storia del marchio. Già nel 1956 la 600 Multipla faceva sedere sei persone in appena 3,5 metri, mentre nel 1998 è arrivata la versione moderna con due file da tre sedili in meno di quattro metri. Il nuovo prototipo riprende quello stesso filo conduttore e lo adatta alle esigenze attuali.

Petsenger seat, Sunseat e un abitacolo ispirato all’anguria

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All’interno l’ambiente è completamente riconfigurabile. Il Petsenger seat può ospitare il seggiolino per i bambini, offrire un posto comodo al cane oppure diventare un tavolino o un vano portaoggetti. Non mancano i dettagli pratici, come una parte del cuscino che si stacca e funziona da guinzaglio e una ciotola pieghevole integrata nella portiera. Per la terza fila, da sempre il tallone d’Achille delle familiari compatte, la geometria interna garantisce spazio per due bambini o per un adulto, con i più piccoli sempre sotto lo sguardo dei genitori. Ad auto ferma entra in scena il Sunseat: il sedile del passeggero anteriore ruota all’indietro, usa la plancia come schienale e diventa una chaise longue sotto il tetto panoramico.

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La palette cromatica si ispira a un simbolo dell’estate italiana, l’anguria. La carrozzeria è verde brillante come la buccia, l’abitacolo gioca su sfumature rosse e rosa che richiamano la polpa, con un pavimento rosa tenue e dettagli turchesi. Sul fronte dei materiali la parola d’ordine è semplicità: i tessuti morbidi sono realizzati senza cuciture in maglia 3D monomateriale per ridurre a zero gli sprechi, mentre le zone destinate a bambini e animali hanno finiture impermeabili. La plancia orizzontale evoca la linea dell’orizzonte e tiene nascosta la tecnologia, con un display a scomparsa che sparisce del tutto a quadro spento lasciando l’abitacolo visivamente pulito.

La serata si è chiusa con un momento simbolico, quando Olivier François ha consegnato le chiavi ad Arnaud Belloni per segnare l’inizio di una nuova fase per il marchio Fiat. “Multiplay esprime una qualità che vogliamo portare nel prossimo capitolo di Fiat: la capacità di rendere l’automobile utile nella vita quotidiana”, ha spiegato Belloni. “Le esigenze delle famiglie stanno cambiando e questo concept ci permette di esplorare soluzioni capaci di evolvere insieme a loro. È un laboratorio di idee per il futuro del Marchio, incentrato su spazio, versatilità e quel carattere italiano che rende Fiat immediatamente riconoscibile.”

Fonte: TecnoAndroid