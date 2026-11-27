Novembre 2026 porta a Excel un pacchetto di novità che Microsoft ha distribuito nel corso del mese, e il filo conduttore è piuttosto evidente: l’intelligenza artificiale. Il registro delle modifiche più recente mette al centro Copilot, l’assistente che si allarga a nuovi ambiti di lavoro. Accanto a queste aggiunte arriva anche una serie di ritocchi più piccoli ma tutt’altro che trascurabili, pensati per rendere meno macchinoso l’uso quotidiano di formule e tabelle.

Non si tratta di uno stravolgimento del programma. Il foglio di calcolo resta quello che chi lavora in ufficio conosce bene, però alcune operazioni che richiedevano tempo e pazienza ora possono essere affidate in parte a Copilot. Le novità toccano tre fronti diversi: i conti, le pivot e i file protetti.

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Copilot entra nella contabilità

La notizia principale riguarda le nuove funzioni dedicate alla contabilità, introdotte proprio questo mese. Copilot è ora in grado di dare una mano nella riconciliazione dei dati, nella classificazione delle informazioni, nell’inserimento dei valori e perfino nella preparazione di bozze di registrazioni contabili. Chi passa le giornate tra voci da abbinare e colonne da sistemare sa quanto questi passaggi possano diventare ripetitivi, e anche parecchio noiosi.

Il senso dell’aggiornamento sta tutto qui. Le parti più meccaniche del lavoro possono essere delegate all’intelligenza artificiale, mentre a chi usa il software resta il compito di controllare il risultato finale. L’attenzione si sposta quindi dalla compilazione alla verifica di quanto prodotto dall’assistente.

C’è però un limite da tenere presente. Per ora la funzione è riservata ai clienti Frontier, quindi non tutti gli utenti di Excel la troveranno disponibile da subito nel proprio programma.

Tabelle pivot più semplici e AI anche in sola lettura

Le novità non si fermano ai conti. Copilot diventa più utile anche nella gestione delle tabelle pivot, uno degli strumenti più potenti del foglio di calcolo ma anche uno di quelli che mettono più in difficoltà chi non ci lavora spesso. Le pivot servono a riassumere e riorganizzare grandi quantità di dati, e uno dei passaggi più delicati è proprio il raggruppamento delle informazioni. Adesso l’assistente può occuparsene in automatico, risparmiando parecchi clic.

Anche in questo caso la disponibilità è circoscritta. Il raggruppamento automatico è accessibile almeno agli utenti Insider, cioè a chi partecipa al programma che permette di provare in anteprima le funzioni in arrivo prima del rilascio generale.

L’ultima aggiunta legata all’assistente riguarda le cartelle di lavoro in sola lettura. Microsoft ha introdotto la possibilità di sfruttare l’AI anche nei file che non si possono modificare. Un dettaglio che può sembrare marginale, eppure nella pratica capita spesso di ricevere documenti condivisi senza permessi di scrittura, e in quelle situazioni l’aiuto di Copilot finora non era previsto.

Accanto alle funzioni basate sull’assistente ci sono poi i miglioramenti minori annunciati dall’azienda per Excel, piccoli interventi pensati per semplificare il lavoro con formule e tabelle nelle attività di tutti i giorni.

Fonte: TecnoAndroid