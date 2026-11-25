Microsoft ha deciso di cambiare il modo in cui PowerShell 7 arriva sui computer degli utenti. La versione più recente della shell, finora disponibile soltanto come installazione separata, entrerà infatti in dotazione con una prossima release di Windows 11. Per amministratori di sistema, sviluppatori e per chi usa la riga di comando nel lavoro di tutti i giorni si tratta di un passaggio tutt’altro che marginale, perché coinvolge sia le attività ordinarie sia le procedure automatizzate costruite nel tempo.

Questo però non significa che l’ambiente storico sparirà da un giorno all’altro. L’azienda di Redmond ha chiarito che le due edizioni potranno convivere sullo stesso sistema, proprio per non interrompere i flussi di lavoro già esistenti. Il cambio sarà graduale e andrà gestito con una certa attenzione, soprattutto nelle realtà dove script e strumenti si sono stratificati negli anni.

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Perché Microsoft ha cambiato strategia

La scelta nasce da una richiesta che la community avanzava da parecchio tempo e rispecchia l’evoluzione di un progetto che ormai non vive più soltanto dentro Windows. PowerShell 7 è multipiattaforma ed è la versione che riceve tutte le nuove funzionalità, mentre l’edizione tradizionale continua a poggiare su .NET Framework. Integrare la shell moderna direttamente nel sistema operativo vuol dire renderla accessibile a tutti, senza costringere nessuno ad andarsela a cercare e installare a parte. Al momento comunque non è stata indicata la release specifica di Windows 11 che porterà la novità.

Il punto chiave rimane la convivenza. Le attività pianificate e i servizi che oggi richiamano la vecchia shell continueranno a farlo, senza alcun trasferimento automatico verso la nuova. È un dettaglio che pesa parecchio per le organizzazioni che si affidano a script ormai consolidati o a moduli non ancora compatibili. La documentazione ufficiale conferma che le due versioni possono girare fianco a fianco, anche se alcuni componenti hanno ancora bisogno di strumenti di compatibilità. Di fatto l’integrazione non equivale a una migrazione forzata ma apre un percorso a tappe.

C’è poi la questione del pacchetto. La nuova shell verrà distribuita nel formato MSIX, che si inserisce nei canali di gestione più moderni di Windows ma mostra ancora qualche differenza rispetto al classico installer MSI. Microsoft stessa ammette che certe limitazioni potrebbero farsi sentire negli scenari aziendali, in particolare quando entrano in gioco servizi di sistema o sistemi di distribuzione centralizzata. Il team sta monitorando queste criticità e raccoglie le segnalazioni in un archivio pubblico su GitHub. Quanto questo passaggio tecnico sarà maturo farà la differenza per offrire un’esperienza omogenea anche negli ambienti più articolati.

Una migrazione che richiede verifiche

Chi gestisce parchi macchine in azienda dovrà prima di tutto fare un censimento delle dipendenze ancora legate alla shell tradizionale. Controllare che uno script parta non basta. Bisogna guardare ai moduli che vengono caricati, al contesto in cui il codice viene eseguito e agli strumenti esterni chiamati in causa. L’indicazione di Microsoft è quella di individuare tutti i richiami a powershell.exe e di valutarne la compatibilità prima ancora di pianificare il passaggio.

Per gli utenti meno esperti la novità significa avere a portata di mano una piattaforma aggiornata senza passaggi extra. Per i professionisti IT invece il valore dell’operazione dipenderà dalla qualità della transizione e dalla chiarezza delle indicazioni operative fornite lungo il percorso. Il cambiamento potrebbe trasformarsi in un’occasione per mettere ordine nella manutenzione dei sistemi, andando oltre il semplice aggiornamento dell’interfaccia testuale. Le prove condotte in un ambiente separato rappresentano lo strumento suggerito per distinguere i processi già pronti per PowerShell 7 da quelli che richiedono ancora del lavoro.

Fonte: TecnoAndroid