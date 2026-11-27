Il team Chrome for Developers di Google ha deciso di schierarsi apertamente con Mozilla nella contestazione delle regole che Apple applica ai browser su iOS nell’Unione Europea. Al centro della disputa ci sono i motori di rendering alternativi a WebKit, formalmente ammessi da Cupertino ma, secondo chi li vorrebbe usare, ostacolati da restrizioni tali da rendere quasi impossibile il lancio di un motore diverso.

La presa di posizione arriva dopo che Mozilla si è unita a una coalizione composta da fino a 55.000 tra aziende e organizzazioni, con un obiettivo preciso: chiedere alla Commissione Europea di obbligare Apple a rivedere le proprie regole sui browser. L’azienda californiana ha aperto ai motori alternativi nel territorio dell’Unione all’inizio del 2024, eppure nessun produttore è ancora riuscito a spostare i propri utenti europei da WebKit a un nuovo motore. Il motivo, secondo la coalizione, sta proprio nelle condizioni imposte da Apple.

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Il problema della seconda app per Firefox

Mozilla ha spiegato nel dettaglio dove si inceppa il meccanismo. Per adottare Gecko, il suo motore proprietario, al posto di WebKit sarebbe costretta a pubblicare una seconda app di Firefox. Apple stabilisce infatti che le applicazioni basate su motori alternativi possano essere distribuite soltanto nell’Unione Europea, e questo impedisce di integrare Gecko nell’app già esistente. Gli utenti europei di Firefox dovrebbero quindi passare a una nuova applicazione e trasferire tutti i propri contenuti, un passaggio che molti potrebbero non avere alcuna voglia di affrontare.

Per Mozilla queste condizioni sono semplicemente impraticabili, e il rispetto del Digital Markets Act da parte di Apple sarebbe avvenuto soltanto “sulla carta”. Una lettura condivisa in pieno da Chrome for Developers, che in un post pubblicato su X ha scritto: “Siamo d’accordo con Mozilla. A quasi 3 anni dall’obbligo europeo di consentire motori alternativi su iOS, non ne è stato lanciato nessuno a causa delle restrizioni che Apple continua a imporre. Costringere i browser a distribuire app separate e a riconquistare gli utenti significa offrire una scelta sulla carta, non nella pratica”.

Google sostiene Mozilla ma non firma la lettera

Il sostegno di un team di Google non si è però tradotto in un impegno formale dell’azienda. Mountain View non ha firmato la lettera aperta indirizzata alla Commissione Europea. Nel 2023 Google aveva avviato i lavori su una versione sperimentale di Chromium per iOS basata sul motore Blink, precisando però che si trattava solo di un prototipo destinato a non essere mai rilasciato.

Il confronto tra le parti va avanti da tempo. Nel giugno 2025 Mozilla e Apple hanno preso parte a un workshop dedicato al DMA, durante il quale Mozilla ha sollevato la questione del supporto di iOS ai motori di terze parti. Secondo il racconto di Mozilla, in quell’occasione Apple ha sostenuto che Google e Mozilla dispongono di “tutto ciò che serve” per distribuire un motore alternativo nell’Unione Europea e che “hanno scelto di non farlo”. Nella documentazione dedicata ai motori alternativi, Apple afferma inoltre che i suoi requisiti servono a proteggere la sicurezza degli utenti online.

Dopo la lettera aperta la Commissione Europea ha fatto sapere di aver avviato un dialogo con Apple sulle restrizioni ai motori dei browser. Parallelamente sta consultando Mozilla e gli altri firmatari per capire in che modo i browser concorrenti possano competere con Safari sui dispositivi della Mela.

Fonte: TecnoAndroid