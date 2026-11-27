Le tracce lasciate dai test nucleari del secolo scorso sono servite a ricostruire l’età di uno degli orca maschio più anziani mai documentati. Un dato quasi sorprendente, perché questo animale nuotava già negli oceani quando Elvis Presley dominava le classifiche musicali. Un veterano dei mari, insomma, la cui lunga vita è stata svelata da qualcosa che con la natura non ha nulla a che fare: la ricaduta radioattiva delle bombe atomiche.

L’idea di usare un’eredità così pesante come strumento scientifico può sembrare strana. Eppure è proprio quello che è successo. Le esplosioni nucleari hanno disperso nell’ambiente sostanze che sono finite ovunque, compreso il corpo degli animali marini. E quel segnale, rimasto impresso nei tessuti, è diventato una specie di orologio biologico capace di raccontare quanti anni abbia davvero un individuo.

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Un metodo nato da una pagina buia della storia

Capire con precisione l’età di un grande cetaceo non è affatto semplice. Questi animali passano la vita in mare aperto e spesso nessuno è presente al momento della loro nascita. Per questo i ricercatori cercano indizi indiretti, segni che il tempo lascia nel corpo. Nel caso di questa orca la chiave è arrivata dalla ricaduta nucleare, che ha funzionato come un marcatore temporale molto preciso.

Il principio è abbastanza intuitivo anche per chi non mastica scienza tutti i giorni. Le bombe hanno immesso nell’ambiente un segnale riconoscibile in un periodo ben definito della storia. Gli organismi vissuti in quegli anni lo hanno assorbito e conservato. Andando a leggere quel segnale si riesce quindi a collocare l’animale lungo una linea del tempo, un po’ come si fa con gli anelli di un albero. Il risultato in questo caso è stato chiaro: l’orca maschio era già in vita quando Elvis Presley scalava le classifiche.

Paradossalmente, quindi, una delle eredità più inquietanti del Novecento si è trasformata in un aiuto prezioso per la ricerca. Non è certo un motivo per rimpiangere quegli esperimenti, ma è un modo per ricavarne almeno qualcosa di utile.

Uno degli esemplari più anziani mai registrati

Il dettaglio che colpisce di più riguarda il primato. Questo animale rientra tra gli esemplari più anziani di orca maschio mai documentati. Un traguardo notevole, considerando quanto sia difficile per questi grandi predatori marini attraversare decenni di vita negli oceani.

Il riferimento a Elvis Presley rende bene l’idea della longevità di questo cetaceo. Quando il re del rock and roll riempiva le radio di mezzo mondo, questa orca stava già esplorando il mare. Da allora sono passati molti decenni, intere generazioni umane si sono succedute, la musica è cambiata più volte e l’animale ha continuato a nuotare.

Il valore della scoperta va oltre la curiosità. Sapere con maggiore certezza quanto possano vivere questi animali aiuta a capire meglio la loro biologia e il modo in cui si sviluppano nel corso degli anni. E la datazione basata sulla ricaduta radioattiva si conferma uno strumento capace di dare risposte dove altri metodi faticano.

Questa orca resta così uno dei maschi più longevi mai registrati, con un’età ricostruita grazie alle tracce lasciate dalle bombe atomiche nei suoi tessuti.

Fonte: TecnoAndroid