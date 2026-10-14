12 12 12, il trailer della serie Apple TV sul colpo a Zurigo

Apple TV ha diffuso il trailer di 12 12 12, la nuova serie thriller dedicata a una rapina che debutterà sulla piattaforma il mese prossimo. Al centro del racconto c’è un colpo clamoroso e tutto quello che succede prima e dopo, con due protagonisti costretti a rincorrersi attraverso l’Europa in una partita in cui non c’è spazio per due vincitori.

Il catalogo di Apple TV non è certo povero di thriller. Negli ultimi due anni il servizio di streaming ha ampliato parecchio la sua offerta in questo genere, eppure una serie heist vera e propria, costruita interamente attorno a un colpo grosso, mancava ancora. Con questo nuovo titolo arriva quindi una lettura diversa di un filone che sulla piattaforma della mela ha già trovato spazio in tante forme, ma mai concentrandosi sulla mecc anica di una rapina e sulle sue conseguenze.

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Apple TV: una rapina raccontata su tre linee temporali

Il titolo non è scelto a caso e la sinossi ufficiale pubblicata da Apple lo chiarisce bene. Ogni episodio di 12 12 12 si sviluppa su tre diverse linee temporali legate allo stesso colpo. Ci sono i 12 mesi di pianificazione, poi le 12 ore della rapina vera e propria e infine i 12 giorni che seguono. Una struttura che permette alla storia di spostarsi avanti e indietro tra preparazione, azione e conseguenze, mostrando ogni volta un pezzo nuovo del quadro.

A guidare il cast ci sono Anthony Mackie e Jamie Dornan, nei panni di due personaggi che stanno su fronti opposti. Mackie interpreta un agente dell’FBI caduto in disgrazia mentre Dornan veste i panni di un criminale americano di professione. Tra i due si innesca un gioco del gatto e del topo a somma zero, dove ciò che guadagna uno lo perde inevitabilmente l’altro, e la caccia si sposta da un paese all’altro del continente europeo.

Il cuore di tutta la vicenda è un assalto audace e spettacolare al caveau di una banca nascosto nelle profondità sotto le strade di Zurigo. È proprio attorno a questo colpo che ruotano le tre linee narrative e il confronto serrato fra l’agente e il criminale, con la città svizzera che fa da punto di partenza per l’intera storia.

La serie arriverà su Apple TV venerdì 13 novembre con i primi due episodi disponibili fin da subito. Da quel momento in avanti le nuove puntate verranno pubblicate con cadenza settimanale fino al 25 dicembre, giorno di Natale, che segnerà quindi la chiusura della corsa di 12 12 12 sulla piattaforma.

Il nuovo show non arriva da solo. Si aggiunge infatti ad altri thriller già annunciati da Apple e in uscita prossimamente. Tra questi c’è Nocturne, in cui Liev Schreiber si trova a fronteggiare un serial killer interpretato da Stephen Graham, e poi The Wanted Man con Hugh Laurie nel ruolo di un boss del crimine. Per chi ama le storie tese e piene di tensione il calendario dei prossimi mesi appare piuttosto fitto.

Per guardare la serie serve un abbonamento al servizio, che costa circa 13 euro al mese. In alternativa è possibile accedere alla piattaforma a un prezzo scontato attraverso il pacchetto Apple One, che riunisce più servizi della casa di Cupertino in un’unica sottoscrizione.

Fonte: TecnoAndroid