Il linguaggio umano è nato attorno al fuoco? La nuova ipotesi

Raccontare storie attorno a un falò potrebbe essere stato molto più di un passatempo serale, e c’è chi ipotizza che proprio da lì sia partita l’evoluzione del linguaggio umano. È la proposta avanzata da un gruppo di ricercatori che ha cercato di mettere in relazione due tratti che, presi singolarmente, appartengono soltanto alla nostra specie: la capacità di costruire e condividere racconti e quella di usare un sistema linguistico complesso, capace di parlare di cose lontane nel tempo e nello spazio.

L’idea, in sé, ha un fascino immediato. Ci sono immagini che tornano spesso quando si prova a immaginare la vita dei nostri antenati, e quella del gruppo raccolto attorno alle fiamme, con il buio tutto intorno, è forse la più ricorrente. La nuova ipotesi prova a trasformare quell’immagine in qualcosa di più solido, cioè in un possibile meccanismo che avrebbe spinto il linguaggio a diventare quello che conosciamo oggi.

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Due caratteristiche che solo gli esseri umani possiedono

Il punto di partenza degli studiosi è la constatazione che sia la narrazione sia il linguaggio articolato rappresentano aspetti unici della cultura umana. Nessun’altra specie, per quanto sappiamo, si siede in cerchio a raccontare cosa è successo tre stagioni prima, oppure a inventare vicende che non sono mai accadute. E nessun’altra specie dispone di uno strumento comunicativo altrettanto flessibile, capace di combinare suoni in un numero praticamente infinito di significati.

Trattare questi due elementi separatamente, però, ha sempre lasciato qualcosa in sospeso. Perché il linguaggio si è sviluppato fino a quel livello di complessità? A cosa serviva, esattamente, una macchina comunicativa tanto sofisticata in un contesto in cui, apparentemente, bastava molto meno per cacciare, coordinarsi e sopravvivere? La narrazione potrebbe essere la risposta mancante, o almeno una parte di essa.

Il falò come luogo sociale

Il fuoco non è un dettaglio secondario in questa ricostruzione. Il controllo delle fiamme ha cambiato molte cose nella vita dei gruppi umani, dal cibo alla protezione, ma ha introdotto anche qualcosa di meno tangibile: un tempo nuovo. Le ore dopo il tramonto, prima destinate al riposo o alla vigilanza, diventano ore in cui il gruppo resta sveglio, vicino, in una condizione che favorisce lo scambio verbale più della caccia o della raccolta.

È in quel contesto che, secondo l’ipotesi, il racconto avrebbe trovato il suo terreno ideale. Non un semplice passaggio di informazioni pratiche, ma qualcosa di più stratificato, dove chi parla deve tenere insieme personaggi, sequenze temporali, cause ed effetti. Un esercizio mentale che richiede strumenti linguistici raffinati e che, di conseguenza, potrebbe averne favorito lo sviluppo in una specie di circolo virtuoso. Più storie si raccontano, più serve un linguaggio in grado di reggerle, e più il linguaggio umano si affina, più le storie possono diventare articolate.

Un’ipotesi che unisce i puntini

Il valore di questa proposta sta soprattutto nel tentativo di collegare due filoni di ricerca che spesso hanno viaggiato paralleli. Da una parte gli studi sulle origini della comunicazione, dall’altra quelli sulla nascita della cultura narrativa e simbolica. Metterli insieme significa suggerire che non si tratta di due fenomeni distinti arrivati per strade diverse, ma di due facce dello stesso processo evolutivo.

Resta il fatto che ricostruire cosa accadeva davvero attorno a quei fuochi è un’impresa complicata, perché le parole non lasciano fossili e le storie tramandate a voce svaniscono con chi le racconta. Le ipotesi, in questo campo, si costruiscono mettendo insieme indizi indiretti e ragionamenti su cosa avrebbe avuto senso, dal punto di vista adattativo, per gruppi umani che vivevano in condizioni molto diverse dalle nostre. Quella dei falò preistorici come culla della parola è l’ultima arrivata, e ha il pregio di raccontare bene sia il linguaggio sia il modo in cui gli esseri umani hanno imparato a usarlo.