eFootball, Konami rinnova profondamente il simulatore calcistico

In occasione del Torneo eSport FIFAe World Cup 2025 che verrà disputato su eFootball, gli sviluppatori di Konami hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per il titolo. Il simulatore calcistico si aggiorna con tante novità pensate per migliorare il gameplay e rendere l’esperienza sempre più completa e immersiva.

L’update è pensato per migliorare il bilanciamento e offrire nuove feature ai giocatori. In particolare, il nuovo sistema integrato permetterà di analizzare le tendenze in-game, permettendo di tracciare un profilo preciso del gioco. In questo modo, verrà massimizzata la feature “Real-Time Advice” che permetterà ai giocatori di ottenere dei feedback e consigli su come migliorare il gioco in tempo reale.

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A questa funzionalità si affianca la “Play Style Analysis”, un aggregatore di dati che terrà conto delle ultime 10 partite PvP giocate. Le informazioni raccolte permetteranno di visualizza lo stile di gioco e ottenere dei pratici grafici comparativi che consentiranno di visualizzare il proprio stile rispetto a quello degli avversari.

Konami ha rilasciato un nuovo update per eFootball che introduce diverse migliorie, nuovi bilanciamenti e feature esclusive per il proprio titolo calcistico

Tra le novità del nuovo update di eFootball spicca anche la funzione “Link-Up” per Ronald Koeman. Il giocatore ora possiede il Link-Up “Aggressive Cross A” che consente ad un “giocatore chiave” di correre verso la porta quando il “giocatore centrale” è in possesso palla. In questo modo sarà possibile migliorare la precisione di cross alti e bassi oltre che dei tiri diretti e passaggi tra i due giocatori interconnessi.

Inoltre, possiamo segnalare alcune migliorie che vanno ad impattare sull’esperienza di gioco in maniera importante. L’”Auto-Player” consente all’IA di controllare i giocatori quando l’utente non sta giocando attivamente.

Gli interventi di bilanciamento hanno permesso agli sviluppatori di intervenire sulla velocità e sull’accelerazione dei difensori per consentire di fronteggiare giocatori più prestanti. Importanti modifiche sono state apportate alla gestione dei giocatori negli ultimi momenti del match con stamina ridotta.