eFootball, nuovo aggiornamento per celebrare il 30° anniversario

Il team di Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato un nuovo major season update per eFootball. Il titolo di simulazione calcistica è arrivato a festeggiare il suo 30° anniversario e il nuovo aggiornamento vuole celebrare questa importante ricorrenza.

L’update introduce tante nuove funzionalità che permetteranno a tutti i giocatori di divertirsi come non mai oltre a ricompense in-game. Non mancano anche alcune migliorie al gameplay per rendere sempre più immersiva la fase di gioco e rinnovate opzioni di personalizzazione.

I giocatori che effettueranno l’accesso in questo periodo celebrativo potranno guadagnare numerose ricompense in-game. I premi principali a cui ambire sono le monete eFootball, training item per sviluppare le abilità dei propri calciatori, oltre ad ottenere tanti EXP e GP. Per accedere a queste ricompense, gli utenti dovranno partecipare alle campagne in-game presenti all’interno del Campaign Hub e completare gli obiettivi assegnati.

KONAMI ha introdotto la funzionalità “Link-Up Play” per consentire a più calciatori di eseguire combinazioni speciali o ottenere potenziamenti quando vengono soddisfatte le condizioni richieste. Utilizzando la nuova funzione “Link-Up Play”, i giocatori di eFootball potranno ricevere la card di Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, e tutti i giocatori necessari ad attivare le abilità.

Non mancherà la possibilità di ottenere anche José Mourinho, leggendario allenatore che ha portato l’Inter alla tripletta nella stagione 2009-2010. La sua abilità link-up è il “Diagonal Long Pass A” che sarà oggetto di un evento dedicato a partire da venerdì 15 agosto. L’evento “Epic & Show Time: Diagonal Long Pass A” si attiverà con Wesley Sneijder e Samuel Eto’o come giocatori Epic in grado di attivare la mossa “Link-Up Play” di José Mourinho.

Inoltre, i nuovi giocatori potranno ricevere la Carta Show Time: Lionel Messi una volta completato il tutorial. Passando all opzioni di personalizzazione, gli utenti potranno modificare il proprio stadio andando a combinare vari elementi come i colori, gli elementi decorativi e anche le coreografie dei tifosi. Infine,il nuovo aggiornamento di eFootball introduce una serie di migliorie al gameplay per rendere i movimenti dei giocatori più realistici e migliorare la fluidità del gioco.