eFootball, KONAMI e Arsenal Football Club rinnovano la partnership

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato l’estensione dell’importante partnership con l’Arsenal Football Club. La collaborazione tra i due brand è attiva da oltre otto anni e il nuovo accordo pluriennale conferma la reciproca fiducia.

Grazie a questo accordo, KONAMI si conferma Official Football Video Gaming Partner dell’Arsenal Football Club. In questo modo, i giocatori di eFootball potranno continuare ad utilizzare la squadra inglese in via ufficiale, potendo contare sulla rosa completa dotata di maglie ufficiali. Un aspetto da non sottovalutare è la possibilità di giocare all’interno dell’Emirates Stadium, stadio ufficiale del team.

Il rinnovo della collaborazione consente a KONAMI di mantenere molteplici diritti commerciali sul club, avendo accesso all’utilizzo delle immagini e del brand nella serie eFootball. Come dichiarato da Shinji Namekawa, Konami Digital Entertainment B.V.’s European President: “Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con un club così iconico. L’Arsenal Football Club rappresenta l’eccellenza dentro e fuori dal campo e siamo entusiasti di continuare questo viaggio insieme. Il nostro impegno rimane quello di evolvere e migliorare continuamente eFootball™, e questa partnership è un chiaro indicatore degli sforzi che stiamo facendo.”

Anche Juliet Slot, Chief Commercial Officer dell’Arsenal, ha accolto con entusiasmo l’annuncio: “Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership con KONAMI e questo rinnovo segna un nuovo capitolo del lavoro insieme. La longevità della nostra partnership rafforza i valori condivisi di innovazione e progresso, e siamo lieti che l’Arsenal si confermi parte fondamentale del gioco per gli anni a venire”.

Sin dal 2022, l’Arsenal ha creduto fortemente nell’eFootball Championship fornendo un ampio supporto a KONAMI. Infatti, gli utenti di tutto il mondo hanno potuto divertirsi con una serie di esperienze esclusive in-game che pi sono state affiancate anche da attività nel mondo reale. Gli sviluppatori hanno realizzato contenuti speciali dedicati alla squadra sottolieando l’importanza strategica di questa partnership che durerà nel tempo.