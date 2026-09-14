Effetto yo yo: persi 3,7% di muscolo nelle cosce in 4 anni

Chi ha provato a dimagrire più volte nella vita conosce bene l’effetto yo yo, quel saliscendi di chili persi e riacquistati che sembra non finire mai. Il punto è che la bilancia racconta solo metà della storia, perché il conto più salato lo pagano i muscoli. E, cosa ancora più scomoda, quel conto non viene quasi mai saldato: il grasso torna, la massa magra molto meno.

A dirlo sono i dati raccolti su 1.433 persone di mezza età, seguite attraverso risonanze magnetiche e analisi del sangue. Chi presentava un peso altalenante, con cicli continui di perdita e recupero, ha perso quasi quattro volte più muscolo nelle cosce nell’arco di quattro anni rispetto a chi era rimasto stabile. In numeri: circa 3,7% del volume muscolare della coscia contro un modesto 1%. E il dato regge anche dopo aver tenuto conto di età, sesso, attività fisica e alimentazione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Effetto yo yo: stesso peso sulla bilancia, corpo completamente diverso

Thomas Link, professore di Radiologia alla UCSF e responsabile della ricerca, sintetizza la questione in modo piuttosto diretto: quando il peso delle persone oscillava, veniva perso muscolo in grandi quantità insieme al grasso, e quel muscolo non tornava indietro. Alla fine dello studio molti partecipanti si ritrovavano più o meno con gli stessi chili di partenza, ma con una composizione corporea nettamente peggiorata. Stesso numero sul display, corpo diverso. Peggiore.

Il meccanismo non è misterioso. Quando si entra in deficit calorico, l’organismo non attinge soltanto alle riserve di grasso, ma intacca anche il tessuto magro. Una ricerca del 2011 su 78 donne in postmenopausa, seguite durante un percorso di dimagrimento e per l’anno successivo di recupero del peso, ha messo nero su bianco quanto lo scambio sia svantaggioso. Per ogni chilogrammo di grasso perso durante la dieta se ne andavano anche 0,26 kg di tessuto magro. Ma nella fase di recupero, per ogni chilo di grasso riacquistato, tornavano appena 0,12 kg di muscolo.

Tradotto: a ogni giro di giostra si baratta muscolatura per tessuto adiposo. Non è una perdita pari, è un cambio in perdita. E ripetuto per anni, decennio dopo decennio, il saldo diventa pesante, soprattutto quando l’età avanza e la massa muscolare diventa un fattore decisivo per l’autonomia, l’equilibrio, la forza nelle gambe.

Il problema non è dimagrire, è come si dimagrisce

Qui sta il nodo della faccenda. Nessuno sostiene che perdere peso faccia male, anzi. Il punto è il metodo. Una ricerca del 2025 condotta su 291 persone con sovrappeso o obesità ha misurato quanto costi, in termini muscolari, scendere di chili. Chi manteneva il peso stabile registrava comunque una riduzione del volume muscolare della coscia pari al 5,1%. Chi invece andava incontro a cali di peso drastici arrivava al 12,8%. Più della metà in più di muscolo bruciato, per intenderci.

Lo stesso studio però offre anche la via d’uscita, e non è particolarmente esotica: l’esercizio fisico durante la dieta ipocalorica. I partecipanti che abbinavano la restrizione alimentare all’allenamento hanno perso sensibilmente meno muscolo rispetto a chi si era limitato a tagliare le calorie a tavola e basta. Il movimento, in sostanza, dice al corpo quali tessuti conviene tenere.

È un dettaglio che cambia parecchio la prospettiva su cosa significhi davvero dimagrire in salute. Contare solo i chili persi è una lettura parziale, quasi fuorviante, perché due persone che scendono di dieci chili possono arrivare a risultati opposti a seconda di cosa hanno perso per strada. Una avrà lasciato grasso, l’altra buona parte delle gambe.

E le diete yo yo, viste sotto questa lente, non sono semplicemente inefficaci. Sono un processo che erode qualcosa che, con il passare degli anni, diventa sempre più difficile ricostruire.