iPhone 18 Pro, i preordini TIM partono da 29,87 euro al mese

I preordini di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max sono ufficialmente partiti anche da TIM, che ha messo in vetrina i due nuovi modelli insieme ad Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 e AirPods 5. La formula è quella ormai consueta dell’operatore, cioè rate mensili spalmate su tre anni, con diverse varianti a seconda di quanto si è disposti a impegnarsi e soprattutto di cosa si ha nel cassetto da dare indietro. Le cifre, però, cambiano parecchio da un’opzione all’altra.

Il punto di partenza è TIMFin Value+, un finanziamento classico in 36 mesi. Con questa soluzione le rate standard partono da 47,19 euro al mese per iPhone 18 Pro e salgono a 53,19 euro al mese per iPhone 18 Pro Max. Chi invece sceglie TIM Next Evolution accetta una condizione precisa, ovvero restituire lo smartphone alla fine del finanziamento, e in cambio ottiene importi più bassi: 40,15 euro al mese per il modello base e 45,18 euro per il Pro Max.

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Quanto si risparmia con la permuta dell’usato

C’è poi la leva del vecchio dispositivo, che nella pratica è quella che incide di più. Attraverso TIM Rivaluta Smartphone è possibile consegnare un telefono usato e vedere la rata scendere in modo abbastanza sensibile. Un esempio concreto lo fornisce lo stesso operatore: portando un iPhone 16 Pro da 256 GB, la rata per iPhone 18 Pro parte da 29,87 euro mensili. Stessa logica per la variante maggiore, dove un iPhone 16 Pro Max da 256 GB fa scendere il nuovo iPhone 18 Pro Max a 34,37 euro al mese.

Numeri che, messi a confronto con i 47,19 e i 53,19 euro di partenza, raccontano bene quanto pesi la valutazione dell’usato nell’equazione finale. Va detto che la cifra dipende ovviamente dal modello consegnato e dalle sue condizioni, quindi gli esempi citati valgono come riferimento e non come regola universale.

Le offerte per chi arriva da un altro operatore

Capitolo a parte per i nuovi clienti, quelli che decidono di portare il proprio numero in TIM. Qui entrano in gioco due pacchetti diversi. Il primo è TIM Privilege Smartphone da 4,99 euro al mese, riservato però a chi proviene da Iliad e da alcuni operatori virtuali. In questo caso il costo complessivo parte da 45,14 euro al mese per iPhone 18 Pro e da 50,17 euro per il Pro Max, con il canone dell’offerta mobile già conteggiato nella cifra.

Il secondo è TIM Mobile Smart MNP Easy da 7,99 euro al mese, che invece è aperta alla portabilità da qualsiasi operatore, senza restrizioni sulla provenienza. Costa qualcosa in più, come prevedibile: si arriva a 48,14 euro mensili per il modello standard e a 53,17 euro per iPhone 18 Pro Max. Anche qui il canone della SIM è compreso, quindi non ci sono voci aggiuntive da sommare a fine mese.

Chi invece preferisce evitare del tutto la strada del finanziamento e pagare in un’unica soluzione può guardare altrove. Da Unieuro, per esempio, iPhone 18 Pro Max è disponibile online a 1.639 euro, mentre iPhone 18 Pro si trova a 1.489 euro. Altri canali propongono iPhone 18 Pro Max a 2.389 euro e iPhone 18 Pro sempre a 1.489 euro, a seconda delle configurazioni e delle memorie scelte.

Accanto agli smartphone, come detto, TIM ha aperto i preordini anche per il resto della famiglia Apple appena presentata. Ci sono Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, insieme alle nuove AirPods 5, tutti acquistabili con le stesse logiche di rateizzazione applicate ai telefoni. L’aggiornamento delle condizioni risale al 13 settembre 2026.