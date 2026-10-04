Turtle Beach Rematch per Switch 2: minimo storico a 44,99€

Su Amazon è attiva una promozione interessante per chi cerca un pad alternativo per la nuova console Nintendo. Il controller Turtle Beach Rematch per Switch 2 è proposto con uno sconto del 25% e arriva a costare 44,99€, cifra che coincide con il suo minimo storico. Si tratta di un’offerta disponibile al momento, che rende più accessibile un accessorio progettato per garantire un controllo preciso e personalizzabile durante le sessioni di gioco.

Il prezzo è il primo elemento che salta all’occhio, ma conviene guardare anche alle caratteristiche. Turtle Beach ha costruito il Rematch attorno a un’idea piuttosto chiara, quella di offrire un comando accurato che si adatti alle abitudini di ciascun giocatore. Per farlo ha puntato su alcune soluzioni tecniche precise, a partire dagli stick fino ai tasti posteriori, senza dimenticare autonomia e sensori.

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Levette TMR e pulsante dedicato a GameChat

Il cuore tecnico del dispositivo sta nelle levette TMR, sigla che indica la tecnologia Tunneling Magnetoresistance. Detta così può sembrare una formula da laboratorio. In pratica si tratta di un sistema pensato per assicurare una precisione maggiore e per ridurre il rischio di drift, cioè quel fastidioso fenomeno per cui lo stick registra movimenti che nessuno ha compiuto. L’obiettivo dichiarato è anche quello di garantire prestazioni durature nel tempo, contribuendo a un’esperienza fluida e reattiva anche dopo mesi di utilizzo.

Accanto agli stick trova posto un pulsante C riservato a GameChat. Un comando fisico apposito, quindi, che il produttore ha voluto integrare direttamente nel corpo del pad per dare a questa funzione uno spazio tutto suo tra i tasti disponibili.

Autonomia, sensori di movimento e tasti sul retro

Sul fronte della libertà di movimento il controller Turtle Beach Rematch per Switch 2 punta sulla connettività wireless, con una portata che arriva fino a 9 metri dalla console. La batteria è integrata e ricaricabile e promette fino a 40 ore di autonomia con una singola ricarica. Un dato che permette di affrontare parecchie partite prima di dover ricollegare il pad alla corrente.

Non mancano poi i comandi di movimento integrati, pensati per aumentare il livello di controllo in diverse situazioni. Possono tornare utili per mirare, sterzare o interagire con l’ambiente di gioco, soprattutto nei titoli più dinamici. Gli esempi indicati sono due nomi di peso del catalogo Nintendo come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, giochi in cui la possibilità di sfruttare i sensori trova un’applicazione piuttosto naturale.

Sul retro, infine, il Rematch ospita due pulsanti programmabili ai quali è possibile riassegnare le funzioni desiderate. È una soluzione che consente di modellare i comandi sulle proprie esigenze e di raggiungere più rapidamente determinate azioni durante il gameplay, senza dover ricorrere ogni volta alla disposizione standard dei tasti frontali. Con il taglio del 25% applicato su Amazon, il pad Turtle Beach per Switch 2 si trova oggi a 44,99€, il prezzo più basso mai registrato per questo modello.

Fonte: TecnoAndroid