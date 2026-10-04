WindTre Business protegge i dispositivi delle PMI con Ermetix

Le piccole e medie imprese hanno adesso uno strumento in più per difendere smartphone, tablet e computer usati ogni giorno dai propri dipendenti. WindTre Business ha infatti ampliato l’offerta rivolta alle PMI con One Solution Security Management, una soluzione sviluppata insieme a Ermetix che riunisce in un’unica piattaforma la cybersecurity e la gestione dei dispositivi aziendali. Il concetto alla base è piuttosto lineare. Invece di affidarsi a strumenti diversi che non comunicano fra loro, tutto passa da un solo punto di controllo.

La piattaforma lavora con i tre sistemi operativi più diffusi in ambito professionale, cioè iOS, Android e Windows. Questo significa che può coprire senza distinzioni il telefono del commerciale, il tablet usato in magazzino e il portatile dell’amministrazione. Sul fronte della protezione, la soluzione si occupa di tenere lontane le minacce esterne più comuni, a partire dal phishing fino ad arrivare ai malware e agli altri tipi di attacco che arrivano da fuori.

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C’è poi tutta la parte legata alle regole. Dalla stessa interfaccia è possibile stabilire quali app possono essere installate sui dispositivi aziendali, quali siti risultano accessibili e quali impostazioni di sicurezza devono essere attive. Un lavoro che normalmente richiederebbe strumenti separati viene così concentrato in un unico ambiente.

Quando i segnali deboli diventano un allarme

L’aspetto forse più interessante di One Solution Security Management riguarda il modo in cui vengono trattate le informazioni. I dati raccolti dalle diverse componenti della piattaforma non restano chiusi ciascuno nel proprio recinto, ma vengono analizzati insieme. È proprio questa lettura complessiva a fare la differenza rispetto a un approccio più frammentato.

Qualche esempio aiuta a capire meglio. Un’app che comincia a mostrare attività insolite in background, un aumento anomalo del traffico dati oppure una possibile email di phishing possono essere messi in relazione tra loro. Presi uno per uno, questi episodi potrebbero passare inosservati o comunque non far scattare subito un campanello d’allarme. Osservati nel loro insieme, invece, possono contribuire a far emergere un possibile attacco in corso. In pratica piccoli indizi che da soli sembrano poco rilevanti finiscono per comporre un quadro molto più chiaro.

Un servizio gestito pensato anche per chi non ha un reparto IT

La soluzione viene proposta da WindTre Business come servizio gestito, una formula che guarda con attenzione a una fetta molto ampia del tessuto produttivo. Molte PMI, infatti, non dispongono di un reparto informatico strutturato né di personale specializzato nella sicurezza informatica. Per queste realtà occuparsi da sole della protezione di decine di dispositivi può diventare complicato, e un servizio che si fa carico di questa parte rappresenta un supporto concreto.

A rendere il tutto più semplice c’è la gestione centralizzata. Le stesse regole possono essere applicate contemporaneamente a più dispositivi, senza dover mettere mano a ogni singolo apparecchio. Se serve intervenire, non occorre configurare uno alla volta ogni smartphone, tablet o PC utilizzato in azienda, perché le modifiche partono direttamente dalla piattaforma e raggiungono tutti i dispositivi interessati. Per un’impresa con una dotazione tecnologica in crescita è un risparmio di tempo che si nota subito, e la soluzione sviluppata con Ermetix punta proprio su questa possibilità di governare da un unico punto l’intero parco di dispositivi aziendali.

Fonte: TecnoAndroid