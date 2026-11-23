Entrare in un negozio di tecnologia e poter provare liberamente smartphone, smartwatch e altri dispositivi, senza sentirsi obbligati ad acquistare. È l’esperienza che Samsung vuole offrire con la nuova Mobile Experience Zone, inaugurata il 19 novembre all’interno del Tech Village MediaWorld di Milano Certosa.

Lo spazio introduce in Italia un nuovo concept di shop-in-shop, progettato per rendere più semplice e piacevole la scoperta dei prodotti del marchio. L’ambiente è stato ripensato per accompagnare i visitatori in un percorso intuitivo, nel quale esplorazione e interazione con i dispositivi diventano elementi centrali. La disposizione aperta permette di muoversi liberamente tra le diverse postazioni e avvicinarsi ai prodotti anche senza avere già in mente un acquisto. L’intento è ridurre le barriere tipiche degli spazi espositivi tradizionali e creare un contesto nel quale i clienti possano fermarsi, osservare e provare le soluzioni Samsung con maggiore tranquillità.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Legno, tavoli aperti e display digitali

Il nuovo progetto retail si distingue innanzitutto per una scelta estetica diversa rispetto a quella dei classici negozi di elettronica. La palette dai toni caldi del legno contribuisce a rendere l’ambiente più accogliente, mentre il design essenziale evita elementi superflui e lascia maggiore spazio ai prodotti. Anche gli arredi sono stati studiati per favorire l’accessibilità. I tavoli con base aperta riducono le barriere visive e rendono più immediato avvicinarsi ai dispositivi esposti. La disposizione degli elementi crea così un ambiente meno rigido, nel quale i visitatori possono muoversi e interagire con le diverse soluzioni senza un percorso obbligato. Un ruolo importante è affidato ai contenuti digitali dinamici, visualizzati attraverso grandi display e modalità retail dedicate. Le informazioni vengono aggiornate costantemente, con l’obiettivo di mantenere l’esposizione attuale e offrire stimoli diversi durante la visita.

Samsung punta su interazione e permanenza in negozio

Credits: TecnoAndroid

Il nuovo concept nasce con due obiettivi principali: Drive Attraction, ovvero aumentare il numero di persone che entrano nell’area, ed Enhance Engagement, che punta invece a favorire il contatto diretto con i prodotti e una permanenza più lunga. I primi dati raccolti nei cinque Paesi in cui il progetto è già stato introdotto mostrano una soddisfazione media dei clienti pari a 4,6 su 5. Samsung segnala inoltre un incremento del 66% nelle interazioni con i prodotti esposti, un risultato che evidenzia il ruolo dell’organizzazione dello spazio nell’esperienza di visita.

L’azienda parla anche di un effetto alone sull’intero punto vendita. Una Mobile Experience Zone percepita positivamente può infatti influenzare anche la valutazione del retailer da parte dei clienti, trasformando l’area Samsung in un punto di attrazione capace di generare maggiore interesse all’interno del negozio.

Il primo progetto italiano del nuovo concept

Credits: TecnoAndroid

La struttura realizzata presso il Tech Village MediaWorld di Milano Certosa rappresenta il primo rinnovo in Italia secondo il nuovo modello Samsung Mobile Experience. Il progetto introduce un diverso approccio alla presentazione dei dispositivi, con l’obiettivo di rendere il negozio un luogo in cui conoscere e sperimentare la tecnologia, oltre che acquistare.

Fonte: TecnoAndroid