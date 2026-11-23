La NASA cerca nuovi astronauti e questa volta l’obiettivo dichiarato è vivere e lavorare sulla Luna. Dal 7 novembre è aperto il bando per la prossima generazione di esploratori spaziali, chiamati a formarsi per operare sulla superficie lunare e a partecipare alla costruzione della futura base lunare statunitense. C’è però un dettaglio non proprio trascurabile: quella base al momento non esiste ancora. Il lato positivo è che chi verrà scelto avrà tutto il tempo per prepararsi.

L’agenzia spaziale americana punta su profili capaci di prendere parte a un passaggio storico, cioè l’installazione di un avamposto permanente sul nostro satellite, senza perdere di vista Marte e le prime missioni con equipaggio verso il pianeta rosso. Anche la retribuzione ha il suo peso, visto che lo stipendio si aggira intorno ai 141.000 euro l’anno.

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Requisiti, selezione e tempi del bando

Per candidarsi non basta l’entusiasmo. Serve la cittadinanza statunitense, insieme a un master in un ambito STEM oppure a un titolo equivalente, come due anni di dottorato, una laurea in medicina o il diploma della scuola per piloti collaudatori. A questo si aggiungono almeno tre anni di esperienza professionale. Chi rispetta tutte le condizioni deve inviare la domanda entro il 3 dicembre e poi affrontare una visita medica piuttosto approfondita, oltre a dimostrare doti di leadership e attitudine al lavoro di squadra.

La concorrenza sarà agguerrita. La NASA renderà noti i nomi dei selezionati alla fine del 2027, e per farsi un’idea basta guardare l’ultimo bando, quello del 2024: arrivarono 8.000 candidature e alla fine gli astronauti scelti furono appena 10.

La vera novità sta nell’impostazione. Si tratta infatti del primo reclutamento costruito attorno alla base lunare e non soltanto a brevi visite sul satellite. Jared Isaacman, amministratore della NASA, ha spiegato che le persone selezionate potrebbero camminare sulla Luna, abitare e lavorare nella base e contribuire a sviluppare i sistemi destinati a portare equipaggi fino a Marte. I tempi, del resto, tornano: con la selezione nel 2027 e due anni di addestramento, la nuova squadra sarebbe pronta nel 2029, proprio in coincidenza con la fase dedicata alle infrastrutture.

La tabella di marcia e le sfide del polo sud lunare

Il progetto è stato presentato a marzo durante l’evento Ignition, dove è stato illustrato uno sviluppo in tre tappe. Fino al 2029 è previsto un accesso di tipo robotico, tra il 2029 e il 2032 toccherà all’ampliamento delle infrastrutture e da quel momento in poi partiranno le operazioni umane. Nel frattempo il programma Artemis va avanti. Ad aprile Artemis II ha portato quattro astronauti a sorvolare la Luna, mentre Artemis III, attesa per la metà del 2027, proverà in orbita terrestre l’aggancio della capsula Orion con i moduli di atterraggio realizzati da Blue Origin e SpaceX. Se il calendario verrà rispettato, il primo allunaggio con equipaggio dovrebbe arrivare nel 2028.

La base sorgerà al polo sud lunare, un ambiente tutt’altro che accogliente. Alcune zone restano sempre in ombra e lì le temperature scendono fino a circa 203 gradi sotto zero, mentre le aree illuminate vicine sono decisamente più calde e superano i 54 gradi. Il Sole rimane costantemente basso sull’orizzonte, cosa che rende difficile la visibilità e complica anche la produzione di energia solare.

Poi ci sono la radiazione cosmica, gli impatti dei micrometeoriti e la polvere lunare, appiccicosa e corrosiva, capace di rovinare le attrezzature e dannosa per i polmoni. Perché allora scegliere proprio un luogo così ostile? Il motivo è nei crateri perennemente in ombra, dove potrebbe trovarsi ghiaccio d’acqua, una risorsa fondamentale per ricavare acqua, ossigeno e carburante.

Fonte: TecnoAndroid