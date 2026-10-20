ECOVACS T90S PRO OMNI al minimo storico: 40.000 Pa a 599€

Il robot aspirapolvere più ambizioso della serie DEEBOT scende al suo minimo storico. ECOVACS T90S PRO OMNI nella versione Care Kit, il modello di punta capace di raggiungere un’aspirazione da 40.000 Pa, è disponibile su Amazon a 599€ invece dei consueti 799€. Si tratta di un ribasso che su questo dispositivo si è visto davvero poche volte e che riguarda un prodotto pensato per chi vuole una pulizia domestica completa, senza dover scegliere tra potenza e automazione. Ma prima di guardare alle condizioni dell’offerta vale la pena capire cosa c’è sotto la scocca.

ECOVACS T90S PRO OMNI tra potenza record e lavaggio automatico

Il cuore tecnico di ECOVACS T90S PRO OMNI è il sistema di aspirazione BLAST, che tocca un picco di 40.000 Pa con un flusso d’aria di 16 L/s. Numeri che collocano il robot tra i più potenti mai visti nella sua categoria e che si traducono in qualcosa di molto concreto, cioè la capacità di tirare fuori polvere e detriti dalle fibre più profonde dei tappeti e dalle fughe dei pavimenti duri, anche quando lo sporco è particolarmente ostinato.

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Sul fronte del lavaggio entra in scena il rullo rotante OZMO ROLLER 3.0 da 27 cm. Gira a circa 260 giri al minuto e durante il ciclo viene risciacquato di continuo con acqua calda fino a 75°C, mentre la soluzione detergente viene dosata in automatico. C’è poi la tecnologia TruEdge 3.0, che permette al rullo di allungarsi fisicamente fino a 1,5 cm per arrivare a bordi e angoli complicati senza il rischio di graffiare i mobili.

La caratteristica che più distingue questo modello è però la ricarica PowerBoost. Mentre il mocio viene lavato il dispositivo recupera il 10% della batteria in appena 3 minuti, e così riesce a coprire senza interruzioni fino a 500 m² per ciclo anche alle impostazioni massime. Una funzione che ha senso soprattutto nelle abitazioni molto grandi o negli uffici, dove un’autonomia continua cambia parecchio le cose.

Il resto della dotazione del robot aspirapolvere non è da meno. La navigazione AIVI 3D 4.0 riconosce gli ostacoli in modo intelligente grazie alla luce strutturata e all’AI RGB, la tecnologia antigroviglio ZeroTangle 4.0 torna utile a chi vive con animali domestici e durante le fasi di lavaggio i tappeti vengono protetti in maniera dedicata. A gestire lavaggio, asciugatura e liquidi ci pensa in totale autonomia la stazione base OMNI.

Prezzo in calo su Amazon con il Care Kit incluso

La confezione Care Kit aggiunge una spazzola principale di ricambio, tre filtri antibatterici e una confezione di soluzione detergente da 260 ml. In pratica tutto il necessario per andare avanti mesi senza dover comprare altro, e proprio questo rende il pacchetto più interessante della versione base.

Il listino di ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit si aggira normalmente sui 799€, una cifra in linea con il posizionamento premium del prodotto. In questi giorni Amazon lo propone invece a 599€, un calo piuttosto netto che porta questo specifico modello al suo minimo storico.

Lo sconto vale per la versione completa con Care Kit, quindi con tutti gli accessori di manutenzione compresi senza costi aggiuntivi. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, ma i prezzi in questa categoria di prodotti oscillano spesso e la cifra di 599€ potrebbe non restare a lungo prima di risalire.

Fonte: TecnoAndroid