Dyson R1 e R2 Nurovi arrivano in Italia: 21.000 Pa e lavaggio

Con l’arrivo in Italia di Dyson R1 e R2 Nurovi, l’azienda amplia la sua gamma di robot per la pulizia domestica con due modelli che condividono buona parte della tecnologia ma si rivolgono a esigenze diverse. Il primo, R1 Nurovi Dry, è pensato per l’aspirazione a secco. Il secondo, R2 Nurovi Wash+Dry, aggiunge il lavaggio dei pavimenti e una stazione che si occupa in automatico anche della manutenzione dei panni.

L’idea alla base della nuova gamma è abbastanza precisa. Si tratta di migliorare la raccolta dello sporco senza limitarsi ad aumentare la potenza. Dyson ha lavorato sul modo in cui i detriti vengono convogliati verso l’aspirazione, con un approccio a due stadi che punta a catturare sia le particelle più grandi sia la polvere fine. Il cuore di tutto è il sistema Twin capture, che abbina una spazzola dedicata alla raccolta meccanica dei detriti voluminosi a un flusso d’aria studiato per la polvere più sottile.

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Aspirazione, sensori e navigazione dei robot Dyson

La spazzola laterale è estensibile e arriva fino a 27 mm oltre il corpo del robot, così da raggiungere bordi e angoli. Il design antiaggrovigliamento serve invece a limitare l’accumulo di capelli e peli degli animali domestici, un problema piuttosto comune per chi usa questi dispositivi ogni giorno.

Entrambi i modelli dichiarano una potenza di aspirazione fino a 21.000 Pa. A regolarla ci pensa un sensore piezoelettrico che rileva la polvere e ne stima la quantità, alzando l’aspirazione in automatico quando serve. Il riconoscimento del tipo di pavimento permette poi di adattare il comportamento alle varie superfici.

Per muoversi tra le stanze i due robot sfruttano la navigazione LiDAR, affiancata da sistemi di rilevamento degli ostacoli, e secondo l’azienda possono superare dislivelli fino a 40 mm, utile con alcune soglie tra un ambiente e l’altro. Tutto si gestisce dall’app MyDyson, che consente di programmare le sessioni, scegliere le zone da pulire o da escludere, modificare le mappe e seguire il lavoro in tempo reale, con dati sulla copertura e sui risultati di ogni passaggio. Le dimensioni sono identiche per i due modelli, pari a 352 x 352 x 96 mm, mentre il peso passa da 3,4 kg per R1 a 3,6 kg per R2.

Il lavaggio di R2 Nurovi e la stazione automatica

Credits: TecnoAndroid

La differenza vera tra i due dispositivi sta nel lavaggio. R2 Nurovi Wash+Dry integra un sistema per i pavimenti duri che lavora insieme all’aspirazione. La novità più interessante riguarda i panni a triangolo di Reuleaux con movimento eccentrico. Rispetto ai classici supporti circolari, questa forma a larghezza costante mantiene un movimento fluido e allo stesso tempo arriva meglio negli angoli e lungo le pareti. Il robot ha un serbatoio integrato per l’acqua pulita da 75 ml e solleva i panni di 9 mm quando incontra un tappeto, così da non bagnarlo.

Poi c’è la base. Su entrambi i modelli la stazione automatica usa otto cicloni per separare polvere e detriti in un contenitore senza sacchetto, con una capacità dichiarata fino a 90 giorni. La durata reale dipende da quanto spesso si usa il robot, dalla quantità di sporco e dalle superfici. Il dato si riferisce alla stazione e non al contenitore del robot, che misura 2,6 litri.

La base di R2 fa qualcosa in più. Contiene i serbatoi dell’acqua pulita e sporca, gestisce il rabbocco, lava i panni con acqua scaldata a 75 °C e li asciuga con aria calda a 45 °C, per ridurre l’umidità residua e la formazione di cattivi odori. Resta comunque necessario controllare ogni tanto i serbatoi e la stazione. La ricarica richiede circa 6,5 ore per entrambi, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a 120 minuti per R1 e fino a 90 minuti per R2, con valori che cambiano in base alla modalità scelta e alle condizioni d’uso.

Prezzi e disponibilità in Italia

I due robot arriveranno nei prossimi giorni sul sito ufficiale dell’azienda e nei Dyson Demo Store. Il modello dedicato soltanto all’aspirazione, Dyson R1 Nurovi Dry, ha un prezzo di listino di 549 euro. Il più completo Dyson R2 Nurovi Wash+Dry viene invece proposto a 849 euro, una differenza legata soprattutto al sistema di lavaggio con panni dedicati e alla base che si occupa anche della loro pulizia e asciugatura.

Fonte: TecnoAndroid