YouTube punta sugli audiolibri: possibile arrivo in Premium

YouTube starebbe lavorando a una funzione dedicata agli audiolibri, e lo starebbe facendo da un po’ di tempo. Negli ultimi mesi la piattaforma di proprietà di Google avrebbe avviato una serie di colloqui con diversi editori per capire come portare questo tipo di contenuti all’interno del proprio ecosistema. Il progetto non sarebbe ancora pronto, ma la tabella di marcia indicherebbe il prossimo anno come possibile momento del debutto. E c’è un altro aspetto che attira l’attenzione: la novità potrebbe finire dentro YouTube Premium, l’abbonamento a pagamento del servizio.

Si tratta di indiscrezioni, quindi è bene maneggiarle con la dovuta cautela. Le informazioni arrivano da fonti a conoscenza delle trattative e non da annunci ufficiali dell’azienda. Al momento non ci sono dettagli su quali case editrici siano coinvolte né su quanti titoli potrebbero comporre il catalogo iniziale.

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Le trattative con gli editori per gli audiolibri su YouTube

Il punto di partenza è proprio il dialogo con chi detiene i diritti dei libri. Senza un accordo con gli editori una funzione del genere semplicemente non potrebbe esistere, ed è per questo che i colloqui avviati nei mesi scorsi rappresentano il passaggio più concreto emerso finora. Parliamo di conversazioni ancora in corso, almeno stando a quanto trapela, e non di contratti già firmati.

Per YouTube si tratterebbe di un ampliamento significativo dell’offerta. La piattaforma è nota soprattutto per i video, ma l’idea di affiancare gli audiolibri ai contenuti già disponibili indica la volontà di allargare il raggio d’azione verso un formato diverso, pensato per l’ascolto. Come verrebbe organizzata concretamente l’esperienza per gli utenti non è stato ancora chiarito, così come non si sa se la funzione arriverà in contemporanea in tutti i Paesi oppure in modo graduale.

Anche le tempistiche vanno lette con prudenza. Il riferimento al prossimo anno porta l’eventuale lancio nel corso del 2027, ma la finestra resta indicativa. Progetti di questo tipo dipendono molto dall’esito delle trattative e qualsiasi rallentamento nei negoziati potrebbe far slittare i piani.

Il possibile legame con YouTube Premium

L’elemento forse più interessante riguarda la formula commerciale. Secondo le indiscrezioni la funzione dedicata agli audiolibri potrebbe essere inclusa in YouTube Premium, cioè l’abbonamento che la piattaforma propone a chi vuole un’esperienza senza pubblicità e con vantaggi aggiuntivi. Il condizionale però è d’obbligo, perché si parla di un’ipotesi e non di una scelta definitiva.

Se questa strada venisse confermata, gli abbonati si ritroverebbero con un servizio in più all’interno dello stesso pacchetto. Non è chiaro se l’accesso al catalogo sarebbe completo o limitato a una selezione di titoli, né se sarebbero previste opzioni di acquisto separate per i singoli libri. Su questi aspetti le informazioni disponibili non offrono indicazioni e nessun prezzo è stato menzionato.

Quello che emerge con una certa chiarezza è la direzione. YouTube ha parlato con gli editori negli ultimi mesi, sta lavorando a una funzione per gli audiolibri che potrebbe essere pronta il prossimo anno e sta valutando di legarla all’abbonamento Premium. L’azienda per ora non ha commentato pubblicamente il progetto.

Fonte: TecnoAndroid