Eclissi lunare, un aereo attraversa la Luna nella foto NASA

Un aereo che attraversa il disco della Luna durante un’eclissi lunare è il genere di immagine che sembra costruita al computer e invece è soltanto questione di trovarsi nel posto giusto con l’obiettivo puntato nella direzione giusta. È esattamente quello che mostra la fotografia scelta dalla NASA come Astronomy Picture of the Day del 1° settembre 2026, dove la sagoma di un velivolo pare infilarsi dentro il disco lunare parzialmente in ombra.

C’è un dettaglio delle eclissi di Luna che spesso sfugge, e riguarda la geografia. Non serve raggiungere una fascia stretta di territorio, non servono viaggi programmati con mesi di anticipo. Quando Terra, Sole e Luna si dispongono nel giusto allineamento, praticamente metà del pianeta può alzare gli occhi al cielo e vedere il nostro satellite scivolare dentro il cono d’ombra terrestre. Una differenza enorme rispetto ad altri fenomeni astronomici, dove la finestra di osservazione è molto più avara.

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Perché l’eclissi lunare resta l’evento più democratico del cielo

Proprio questa disponibilità larga rende l’eclissi di Luna uno degli spettacoli astronomici più accessibili in assoluto. Non occorre un telescopio, non servono filtri particolari e nemmeno occhiali protettivi. Basta un cielo abbastanza sgombro di nuvole e la pazienza di seguire il passaggio, che dura parecchio più di quanto molti si aspettino.

La faccenda cambia radicalmente quando si parla di eclissi solare, come quella dello scorso 12 agosto. In quel caso guardare senza protezione significa esporre gli occhi alla luce diretta del Sole, con tutti i rischi che ne derivano. La Luna invece riflette e basta, non brucia nulla, e osservarla a occhio nudo mentre entra nell’ombra della Terra non comporta alcun problema. Da qui la fortuna di questi appuntamenti, che riescono a coinvolgere anche chi di astronomia non si è mai occupato davvero e si limita a uscire sul balcone per curiosità.

Quando qualcosa attraversa la linea di vista

Il passo successivo è quello che ha regalato lo scatto premiato dalla NASA. Se lungo la stessa linea di vista, nel momento esatto in cui il fotografo scatta, passa qualcosa, ecco che l’inquadratura si trasforma. Un aereo in transito ad alta quota diventa una silhouette nera perfettamente ritagliata contro la superficie lunare, con le luci di navigazione che aggiungono un tocco quasi cinematografico.

Sono immagini che dipendono da un incastro di variabili difficile da replicare. La rotta del velivolo, l’altezza, l’orientamento della macchina fotografica, la fase precisa dell’eclissi. Nessuno di questi elementi si può forzare più di tanto, e infatti fotografie del genere restano abbastanza rare da meritare un posto nella galleria quotidiana che la NASA dedica alle immagini astronomiche più notevoli.

Nella foto scelta per il 1° settembre 2026 la Luna appare solo in parte oscurata, il che significa che l’ombra terrestre non aveva ancora completato il suo lavoro. La porzione ancora illuminata fa da fondale luminoso, quella in penombra crea il contrasto, e l’aereo taglia il tutto in diagonale come se qualcuno avesse deciso di disegnarcelo sopra.

Il risultato è uno di quei casi in cui la fotografia astronomica smette di essere materia per specialisti e diventa qualcosa che chiunque può apprezzare al primo sguardo, senza bisogno di sapere nulla di meccanica celeste o di tempi di posa.