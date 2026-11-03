easyJet, WiFi Starlink a bordo dal 2027: resta il nodo del prezzo

easyJet, la seconda compagnia low cost d’Europa, ha deciso di portare il WiFi di Starlink sui propri aerei a partire dal 2027. L’accordo con SpaceX è stato annunciato ufficialmente dalla compagnia britannica e promette una connessione ad alta velocità con cui navigare, guardare contenuti in streaming e giocare online durante il volo. Per ora manca però un dettaglio che interessa parecchio ai passeggeri, cioè quanto costerà collegarsi.

Il calendario è già definito. L’installazione delle antenne satellitari partirà nella prima metà del 2027 e dovrebbe chiudersi entro l’inizio del 2028. I lavori riguarderanno la flotta di Airbus A320, A320neo e A321neo e procederanno a tappe, quindi il servizio comparirà su un numero di voli easyJet via via più ampio. Il 26 ottobre 2026 la compagnia ha anticipato la novità sui social parlando del “WiFi più veloce del cielo”, alimentato da Starlink.

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Come funziona la connessione e cosa si potrà fare a bordo

Sul fronte del prezzo per ora non c’è nulla di ufficiale. easyJet ha fatto sapere che i dettagli sui costi e su eventuali formule di accesso gratuito arriveranno più avanti. Vista la natura della compagnia è però plausibile che la connessione venga proposta come servizio aggiuntivo a pagamento, in linea con la logica tipica delle low cost.

Alla base c’è la costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa di Starlink, pensata per garantire Internet veloce e a bassa latenza anche nelle zone più remote. Rispetto ai sistemi tradizionali già montati su alcuni aerei, la soluzione firmata Elon Musk dovrebbe permettere di usare smartphone, tablet e computer più o meno come a terra, con velocità paragonabili.

Oltre allo streaming e alla navigazione, easyJet immagina altri usi pratici. Con l’app ufficiale sarà possibile seguire lo stato del volo in tempo reale e consultare informazioni sulla destinazione. Più avanti dovrebbe arrivare anche la possibilità di ordinare dal menu di bordo direttamente dal proprio posto, senza aspettare il passaggio del carrello.

La frecciata di Ryanair e la corsa delle compagnie verso Starlink

La notizia ha subito riacceso la rivalità con Ryanair, che su X ha risposto al post di easyJet con l’emoji di una pecora. Un messaggio piuttosto chiaro, che sembra suggerire come la concorrente si sia piegata alle scelte di Elon Musk. La compagnia irlandese ha infatti escluso senza mezzi termini l’installazione di Starlink sui propri velivoli, convinta che il peso di antenne e apparecchiature farebbe salire i consumi di carburante e quindi il costo finale dei biglietti.

Secondo Michael O’Leary, manager di Ryanair, i clienti difficilmente pagherebbero un supplemento per avere Internet su tratte relativamente brevi. Una posizione che a suo tempo aveva provocato la reazione dello stesso Musk, arrivato a criticare pubblicamente O’Leary sui propri social. La mossa di easyJet aggiunge così un nuovo capitolo a una disputa che va avanti da tempo tra il fondatore di SpaceX e il vettore irlandese più famoso d’Europa.

Fonte: TecnoAndroid