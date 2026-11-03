Xbox perde la sua COO Helen Chiang dopo appena tre mesi

Il grande reset di Xbox voluto da Asha Sharma perde uno dei suoi tasselli più importanti a pochi mesi dal via. Helen Chiang, la prima manager chiamata a ricoprire il ruolo di COO della divisione gaming di Microsoft, ha lasciato l’incarico dopo appena tre mesi dalla nomina. Un’uscita rapidissima che arriva proprio mentre la riorganizzazione avviata quest’estate stava cominciando a prendere forma.

La figura di Chief Operating Officer era una novità assoluta per Xbox. Chiang avrebbe dovuto coordinare contenuti, hardware, piattaforma e servizi, senza tralasciare il versante finanziario. L’idea di fondo era piuttosto chiara e cioè riunire attività diverse sotto un unico modello operativo, rendere più snelli i processi decisionali e gestire con maggiore attenzione gli investimenti. Un compito enorme, affidato a una dirigente che conosceva l’azienda dall’interno come poche altre persone e che rappresentava uno dei pilastri del nuovo corso immaginato da Sharma.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un memo asciutto e nessun sostituto diretto

Le ragioni dell’addio non sono state chiarite. La notizia è emersa grazie a un breve memo firmato direttamente da Sharma e inviato ai dipendenti della divisione. Il tono del messaggio è essenziale e molto pragmatico, quasi distaccato. Più che soffermarsi sulle motivazioni della dirigente, il documento guarda soprattutto alle conseguenze pratiche per Xbox e a come la struttura dovrà adattarsi nell’immediato.

Sul piano concreto il posto lasciato libero non verrà occupato da un nuovo COO. Almeno per ora le mansioni di Chiang saranno ripartite tra altri dirigenti già presenti nella squadra di Xbox. Una scelta che consente di non lasciare scoperte aree delicate come hardware, servizi e conti economici ma che di fatto mette in pausa uno degli elementi su cui si reggeva l’intera riorganizzazione.

C’è poi un aspetto che toglie ogni ambiguità alla vicenda. Chiang non si sposta in un’altra divisione del gruppo ma lascerà del tutto Microsoft. Non si tratta quindi di un trasferimento interno o di un cambio di ruolo dietro le quinte, bensì di una separazione vera e propria dopo una collaborazione durata più di vent’anni. Ed è proprio la vicinanza tra la nomina e l’addio a sollevare più di un interrogativo sull’assetto operativo che Sharma intende costruire per Xbox nei prossimi mesi, visto che la casella appena creata si ritrova già vuota.

Oltre 21 anni in Microsoft tra Minecraft e Xbox Live

Il percorso di Helen Chiang si è sviluppato quasi interamente all’interno del mondo gaming dell’azienda. In oltre 21 anni trascorsi nel gruppo la manager ha accumulato un’esperienza che l’aveva resa una delle figure più preparate nella gestione delle attività videoludiche della casa. Una competenza costruita passo dopo passo, attraverso incarichi di crescente responsabilità e progetti di primo piano.

Tra i ruoli ricoperti spiccano quello di Corporate Vice President di Minecraft, uno dei marchi più riconoscibili del catalogo, e quello di Chief of Staff presso Microsoft Studios. In precedenza Chiang aveva guidato anche la strategia commerciale di Xbox Live, occupandosi in qualità di direttrice dello sviluppo del servizio online della piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid