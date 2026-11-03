Samsung Galaxy Fit4, l’app svela le funzioni: niente GPS a bordo

Il lancio di Samsung Galaxy Fit4 sembra ormai sempre più vicino e nelle ultime ore l’analisi della companion app ha svelato buona parte delle funzionalità software della nuova smartband, dalla salute all’interfaccia fino ai quadranti. Una data ufficiale ancora non c’è e non è affatto escluso che l’annuncio arrivi un po’ a sorpresa. Il quadro che emerge però è già abbastanza nitido e racconta di un dispositivo che punta più sulla continuità che sulle rivoluzioni.

Del resto le indiscrezioni non sono mancate. Le prime informazioni erano circolate a giugno, poi sono arrivati i primi dettagli tecnici e infine una serie di video che nei giorni scorsi hanno mostrato il presunto design del nuovo indossabile. Il debutto della smartband di Samsung dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno e adesso, grazie all’app, si inizia a capire meglio cosa saprà fare una volta al polso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Salute e allenamento, funzioni molto vicine a Galaxy Fit3

Scorrendo l’elenco delle funzioni salta subito all’occhio una forte somiglianza con Galaxy Fit3, il modello presentato nel 2024. Galaxy Fit4 offrirà il conteggio giornaliero dei passi, il tempo di attività e le calorie bruciate, ma anche il monitoraggio del livello di stress con avvisi quando i valori restano elevati per periodi prolungati. Non mancherà il controllo della frequenza cardiaca, accompagnato da notifiche in caso di battiti troppo alti o troppo bassi e dal supporto alle zone cardiache durante gli allenamenti.

Sul fronte del riposo il fitness tracker proporrà il monitoraggio del sonno con informazioni sulle diverse fasi, punteggi e un coaching personalizzato che si attiva dopo sette notti registrate. A questo si aggiungono la misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il rilevamento del russamento e il riconoscimento automatico dell’attività fisica. C’è spazio anche per il tracciamento dell’alimentazione, dell’idratazione e del ciclo mestruale, oltre alla funzione che permette di ritrovare lo smartphone abbinato.

Si tratta in buona sostanza di strumenti già presenti sull’attuale generazione, che però potrebbero aver beneficiato di sensori più precisi. Un’assenza pesa più delle altre ed è quella del GPS. A quanto pare la nuova band ne resterà sprovvista, probabilmente perché Samsung preferisce non sovrapporsi ai modelli più costosi basati su Wear OS.

Interfaccia a schede e quadranti dal formato leggermente diverso

Anche l’interfaccia non dovrebbe cambiare granché rispetto a quella che gli utenti già conoscono. Galaxy Fit4 riproporrà infatti un sistema a schede, selezionabili fino a un massimo di 12, con una navigazione basata sullo scorrimento. Nell’app sono comparsi anche alcuni brevi video che mostrano le impostazioni delle notifiche e il passaggio da una scheda all’altra.

La parte forse più interessante riguarda però i quadranti. La loro risoluzione passa da 256 x 402 a 258 x 428 pixel e lascia intuire un display dal formato un po’ diverso, più alto e appena più largo. Samsung potrebbe quindi aver mantenuto le stesse dimensioni complessive del dispositivo attuale riuscendo a ridurre leggermente le cornici. Tra le watchface individuate alcune sono già disponibili sul modello in commercio, altre hanno ricevuto qualche ritocco e altre ancora sembrano del tutto nuove. L’elenco comunque non può dirsi completo, considerata la grande quantità di quadranti che accompagna oggi Galaxy Fit3.

Il produttore per ora non si è sbilanciato con teaser o anticipazioni ufficiali e Samsung Galaxy Fit4 resta senza una data di uscita. Le certificazioni e i dettagli accumulati in questi mesi lasciano però pensare a un debutto ormai prossimo, senza i quattro anni di attesa che avevano separato la generazione precedente da quella prima.

Fonte: TecnoAndroid