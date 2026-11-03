TivùSat aggiorna la lista canali: cosa cambia nella numerazione

La lista canali di TivùSat continua ad allungarsi. La piattaforma satellitare, che propone un’offerta di intrattenimento per lo più gratuita, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento valido su tutto il territorio nazionale. Arriva a breve distanza da un’altra modifica che aveva fatto discutere parecchio, cioè l’addio al suffisso HD per tutti i canali Rai. Ora la numerazione cambia ancora e lo schema complessivo merita uno sguardo attento.

La partenza resta quella che tutti conoscono. Rai 1, Rai 2 e Rai 3 occupano le prime tre posizioni, ormai senza la sigla dell’alta definizione nel nome. Seguono Rete 4 HD, Canale 5 HD e Italia 1 HD, poi La7 HD al tasto 7, Tv8 HD all’8 e Nove HD a chiudere la prima decina.

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Dai generalisti ai tematici, come si presenta la numerazione

Subito dopo i canali storici si apre il blocco dei tematici. Rai 4 si trova al numero 10, Iris HD all’11, La 5 HD al 12. Rai 5, Rai Movie e Rai Premium occupano le posizioni dalla 13 alla 15, mentre Italia 2 HD, Mediaset Extra HD e TV2000 HD arrivano subito dopo. Al 19 c’è Cielo HD e al 20 Mediaset 20 HD. L’informazione e lo sport hanno spazio poco più avanti. Rai Sport è al 21, Rai Storia al 23, Rai News 24 al 24 e TgCom 24 HD al 25. Tra i titoli dedicati all’intrattenimento compaiono anche Dmax HD al 28, La7 Cinema HD al 29, Real Time HD al 31, Food Network HD al 33 e Cine 34 HD, che come suggerisce il nome sta proprio al 34.

I più piccoli trovano i loro canali per bambini raccolti in una fascia compatta. Boing HD al 40, Cartoonito HD al 41, Rai Gulp al 42 e Rai Yoyo al 43, con Super! HD al 47. Per gli appassionati di musica ci sono Radio Italia Tv HD al 35 e RTL 102.5 Tv HD al 36, ma anche un intero gruppo di radio visive tra il 62 e il 68. Qui si trovano RTL 102.5 Caliente HD, Radio Italia Live HD, Radio Kiss Kiss Tv HD, Radio Zeta Tv HD, Radio Freccia Tv HD, Radio Monte Carlo Tv HD e Virgin Radio Tv HD.

Dal 69 in avanti la scena si sposta sull’informazione internazionale. France 24 HD English, BBC News Europe, Al Jazeera English HD, TRT World HD e NHK World HD aprono la serie. Più avanti spuntano CNBC Europe HD all’81, Bloomberg European Tv all’82, DW Deutsche Welle HD all’85 ed Euronews HD English all’86. Al 89 e al 90 ci sono invece i canali istituzionali, Senato Italiano HD e Camera dei Deputati.

4K, informazione regionale e radio

Chi possiede un televisore compatibile con l’altissima definizione può contare su una piccola selezione di canali in 4K. Rai 4K è al 210, seguito da Museum 4K al 220, MyZen 4K al 222, Insight UHD al 223, TravelXP 4K al 225 e Hot Bird 4k al 230.

Il blocco che parte dal 301 è riservato alle edizioni regionali di Rai 3 TGR. Si va dalla Valle d’Aosta al 301 fino alla Sicilia al 323, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Campania e tutte le altre regioni. Al 308 trova posto Rai Südtirol e al 310 c’è Rai 3 TGR FVG Bis. Nella fascia successiva compaiono emittenti locali e a tema religioso come Teleradio Pace HD al 412, Horse Tv HD al 444 e Padre Pio Tv HD al 445. Tivù La Guida occupa il 500 e San Marino Rtv HD il 550.

Dal 601 cominciano le radio. In testa ci sono Rai Radio 1, Rai Radio 2 e Rai Radio 3, poi l’elenco prosegue con RDS al 608, RTL 102.5 al 610, Radio 105 al 615, Virgin Radio al 616, Radio DeeJay al 623 e Radio 24 al 624. Non mancano Radio Maria al 633, Radio Kiss Kiss al 643 e Radio Sportiva al 644, oltre alle svizzere Swiss Pop, Swiss Jazz e Swiss Classica tra il 661 e il 663. In coda alla lista si incontrano Uninettuno University Tv al 701, Vatican Media Europa HD all’815, Videolina HD all’819, Tele Sardegna HD all’822, TvA Vicenza all’832 e Arte In Channel HD all’868.

Per ritrovare tutto questo sul proprio televisore conviene avviare una nuova ricerca canali direttamente dalle impostazioni del decoder TivùSat, così da caricare la lista aggiornata.

Fonte: TecnoAndroid