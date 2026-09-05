DREO a IFA 2026: purificatori intelligenti, AI e riscaldamento adattivo

Con il tema “AIR, Mastered”, DREO ha presentato a IFA 2026 una gamma di novità che coprono tre ambiti distinti ma interconnessi: purificazione dell’aria, gestione intelligente basata su AI e tecnologie di riscaldamento di nuova generazione. Come ha spiegato Olivia Xu, Chief Marketing Officer di DREO, il futuro del comfort domestico non sarà definito da singoli prodotti più intelligenti, ma da un modo nuovo di ripensare come le persone vivono l’aria nella quotidianità.

Il nuovo modello di punta DREO Air Purifier 530S è costruito attorno all’Ultimate TurboPure Purification System, che combina un sistema di flusso d’aria completamente nuovo con filtrazione avanzata e illuminazione intelligente. Il design rialzato crea un’aspirazione vera a 360°, catturando polvere e peli di animali domestici più vicino al pavimento, mentre una presa d’aria a spirale riduce la turbolenza prima che il flusso raggiunga il motore.

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La filtrazione 3-in-1 HEPA Pro integra un filtro True HEPA capace di catturare il 99,97% delle particelle fino a 0,3μm, lo strato sostituibile FiberCatch per i detriti più grandi e 130g di carbone attivo modificato, quattro volte la capacità della generazione precedente, per la rimozione degli odori. Il sensore PM2.5 in tempo reale con Auto Mode regola automaticamente le prestazioni, mentre un anello luminoso RGBIC potenziato dall’AI visualizza i cambiamenti della qualità dell’aria da qualsiasi punto della stanza.

Certificato in modo indipendente da AHAM, il dispositivo offre un Clean Air Delivery Rate di 221 m³/h, coprendo circa 19 m² a 4,8 ricambi d’aria l’ora. La tecnologia HyperSilent riduce il rumore fino a 18dB in modalità Sleep. Il controllo smart avviene tramite app DREO, Alexa e Google Home, con cronologia fino a 30 giorni sulla qualità dell’aria. Accanto al 530S, DREO presenta anche i modelli 539S, 539AS, 338S e Macro Max AS per diverse dimensioni di ambiente.

DREO Air Intelligence: un punteggio unico per il benessere domestico

La novità più ambiziosa è DREO Air Intelligence, un sistema AI che combina modelli di comfort fisico con la scienza termica PMV/PPD per interpretare l’ambiente domestico e coordinare i dispositivi compatibili. Tre le esperienze principali: l’Home Wellness Score, che unisce comfort termico, qualità dell’aria, riposo e benessere idrico in un punteggio da 0 a 100; l’Energy Saving Status, che confronta i consumi con e senza ottimizzazione AI mostrando risparmio economico ed emissioni evitate; e l’Home Air Pilot, che monitora costantemente l’ambiente e regola autonomamente i dispositivi quando può farlo in modo affidabile, lasciando il controllo all’utente quando entrano in gioco preferenze personali. Il sistema supporta dispositivi compatibili Matter per un ecosistema aperto.

Sul fronte riscaldamento, la tecnologia AutoShift introduce una struttura di sollevamento adattiva che alza e abbassa automaticamente il deflettore superiore per passare dal Focused Heating (riscaldamento mirato) al 360° Whole-Room Heating (riscaldamento dell’intera stanza), senza che l’utente debba cambiare manualmente modalità. DREO ha inoltre presentato una tecnologia di riscaldamento a convezione senza ventola, pensata per un calore più silenzioso e uniforme.

Due i nuovi prodotti in arrivo per l’inverno: il Whole-Room Heater 720S, primo riscaldatore adattivo a 360° al mondo, con sistema Hyperamics PTC da 2000W capace di generare calore in 2 secondi, funzionamento fino a 25dB e modalità ECO che riduce i consumi fino al 40%; e il Convection Heater 711S, disponibile a parete o freestanding, con oscillazione a 360°, copertura fino a 25 m² e certificazione IP24 per la resistenza all’umidità.

Il panel sul futuro del benessere domestico

Nell’ambito di “AIR, Mastered”, DREO ha ospitato sull’IFA Dream Stage il panel “How Air, Connectivity and Intelligence Bridge the Last Mile of Home Wellness”, con la partecipazione di Tobin Richardson (CSA), Martin Müller (DREO) e Spiros Andreou (Polar), moderato da Anna Heim di TechCrunch. Il confronto ha approfondito il ruolo di Matter come base per l’interoperabilità e le opportunità aperte dall’integrazione tra intelligenza ambientale e dati fisiologici per un benessere domestico più personalizzato.

L’Europa si conferma uno dei mercati più dinamici per DREO, con un volume di vendite cresciuto del 142% su base annua nel primo semestre 2026 e un fatturato in aumento del 156%. Nel Regno Unito, DREO occupa il primo posto su Amazon UK sia nei ventilatori a torre che nei termoventilatori per due anni consecutivi, con una rete che conta 71 canali retail in 16 paesi europei, tra cui Argos, Currys e Boots nel Regno Unito, MediaMarkt in Germania e Francia, ed Euronics, MediaWorld e Unieuro in Italia.