Dreame cresce in Europa e amplia il suo ecosistema a IFA 2026

Dreame arriva a IFA 2026 con una presenza europea ulteriormente consolidata. Nel primo semestre del 2026 il brand ha registrato una crescita dei ricavi del 91% su base annua, mentre nel mercato occidentale dei robot aspirapolvere ha raggiunto una quota del 42,1%.

Il marchio, che nel 2025 aveva conquistato il primo posto in Europa proprio nel segmento dei robot aspirapolvere, continua così a espandere la propria presenza sul continente. Oggi Dreame è presente in oltre 120 Paesi e regioni e dispone di una rete globale che supera i 10.000 punti vendita fisici. In Europa sono inoltre in programma nuove aperture dedicate al brand. Entro la fine del 2026 i flagship store europei saliranno a 23, con i prossimi negozi previsti a Barcellona, Roma, Zurigo e Oberhausen.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La crescita europea di Dreame si riflette anche nella diffusione dei suoi prodotti. Sono infatti più di cinque milioni le famiglie europee che possiedono almeno un dispositivo del marchio. Nel 2025 i ricavi dell’azienda erano cresciuti del 103%, mentre la posizione nel mercato dei robot aspirapolvere è stata ulteriormente rafforzata nei primi sei mesi del 2026. Le quote registrate nei principali mercati dell’Europa occidentale sono pari al 40,2% in Germania, al 33,5% in Francia, al 44,2% in Italia, al 23% in Spagna, al 49% in Svizzera, all’84,2% nei Paesi Bassi, al 68,1% in Belgio e al 22,3% nel Regno Unito.

La tecnologia resta al centro dello sviluppo

Alla base dell’attività di Dreame ci sono competenze sviluppate nei motori digitali ad alta velocità, nell’intelligenza artificiale, negli algoritmi intelligenti e nella robotica. Il patrimonio tecnologico dell’azienda comprende più di 14.000 domande di brevetto depositate a livello globale, delle quali oltre 4.400 sono già state concesse. Parallelamente alla crescita nel settore della pulizia dei pavimenti, l’azienda ha esteso progressivamente il proprio catalogo ad altre aree della vita quotidiana. Dopo il floor care sono arrivati il garden care e il beauty, mentre a IFA 2025 l’ecosistema è stato ampliato con le categorie kitchen ed entertainment.

A IFA arrivano stampanti 3D e action camera

L’edizione 2026 della manifestazione berlinese segna un nuovo ingresso per Dreame in due categorie di prodotto. La prima riguarda una nuova gamma di stampanti 3D, mentre la seconda introduce una nuova generazione di action camera. Con queste due categorie il catalogo dell’azienda si estende quindi anche oltre gli ambiti legati alla casa e alla cura degli ambienti. La nuova proposta viene inserita all’interno della visione “Redefining Tomorrow’s Home”, che accompagna l’espansione dell’ecosistema Dreame.

Nasce Dreame Group con MOVA e NAVEE

IFA 2026 rappresenta anche l’occasione per presentare Dreame Group, la nuova identità corporate che riunisce Dreame, MOVA e NAVEE sotto un unico gruppo tecnologico. La nuova struttura raccoglie competenze ingegneristiche, attività di ricerca e sviluppo, tecnologie e presenza internazionale maturate dalle diverse realtà. All’interno del gruppo, MOVA può contare sulle competenze tecnologiche, sulle risorse ingegneristiche e sulla presenza globale di Dreame Group per sviluppare e portare avanti le proprie attività di innovazione. La nuova organizzazione punta inoltre a favorire una maggiore collaborazione tra le realtà che fanno parte del gruppo e a riunire le rispettive capacità tecnologiche e ingegneristiche.