Dopo .eat e .fly potrebbero presto arrivare i nuovi domini .asiago e .gorgonzola, insieme a .champagne e a diverse altre estensioni dedicate alle eccellenze enogastronomiche europee. La proposta è partita dall’Italia ed è stata inviata alla Commissione europea con l’appoggio di altri 11 Paesi dell’Unione. L’obiettivo è difendere i prodotti Dop e Igp da chi ne sfrutta nomi e reputazione senza averne alcun diritto.

La questione pesa parecchio. Oltreoceano sono stati firmati accordi che finiscono per tutelare false Indicazioni geografiche prodotte negli Stati Uniti, e questo apre uno scenario delicato per chi realizza formaggi e specialità tipiche in Europa. Estensioni di dominio di primo livello pensate apposta per queste denominazioni potrebbero quindi diventare uno strumento concreto di protezione anche sul web. In rete un nome conta quanto su un’etichetta, e lasciarlo libero significa consegnarlo a chiunque voglia approfittarne.

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Europa e Stati Uniti su fronti opposti

Da una parte ci sono gli Stati Uniti, definiti da Coldiretti i primi “taroccatori” al mondo, con una produzione di imitazioni che evocano l’Italia nel nome per un valore superiore ai 40 miliardi di euro. Dall’altra c’è un fronte europeo piuttosto compatto formato da Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Francia, Grecia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Italia. Sono dodici Paesi che hanno scelto di muoversi insieme per mettere al riparo le proprie denominazioni dalle politiche commerciali americane, invece di affrontare la partita ognuno per conto suo.

Il motivo della preoccupazione è abbastanza evidente. Da tempo l’amministrazione Trump lavora a una revisione delle norme nazionali con un traguardo preciso, cioè rendere “comuni” i nomi dei prodotti tipici europei. In pratica significherebbe poterli utilizzare liberamente su qualsiasi confezione, a prescindere da dove e da come quel cibo venga davvero prodotto. Un nome legato a un territorio diventerebbe così una semplice parola generica, alla portata di qualunque azienda.

Formaggi italiani nel mirino e conti a rischio

L’elenco delle specialità esposte è lungo e riguarda soprattutto il settore caseario. In prima fila c’è il Parmigiano Reggiano, che negli Stati Uniti ha da sempre il suo “classico” sosia chiamato Parmesan. Ma nella lista compaiono anche Grana Padano, Asiago, Fontina e Gorgonzola, oltre a nomi celebri del resto d’Europa come il Brie e la Feta. E l’elenco non si ferma qui, perché i prodotti potenzialmente coinvolti sono molti altri e quasi tutti appartengono al mondo dei formaggi.

Al danno d’immagine si aggiunge quello economico, che per l’Italia ha un peso enorme. L’export italiano fuori dai confini dell’Unione vale 1,2 miliardi di euro e una mancanza di tutela in un mercato importante come quello americano rischierebbe di affossare un intero comparto. Lo stesso discorso vale per gli altri Paesi europei coinvolti, che vedrebbero i loro prodotti più rappresentativi confusi con copie fabbricate altrove. Tuttavia è proprio l’Italia a rischiare di subire il colpo più duro.

La ragione sta tutta nei numeri. L’Italia è infatti al primo posto per numero di Indicazioni geografiche casearie registrate, con 59 denominazioni contro le 58 della Francia, che si piazza seconda.

Fonte: TecnoAndroid