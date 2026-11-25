Non serve necessariamente un televisore enorme per trasformare il salotto in una sala cinema. Con il nuovo Hisense P1, l’idea è quella di portare la visione su una superficie molto più ampia, adattando dimensioni e posizione dell’immagine allo spazio disponibile. Il proiettore debutta in Italia con tecnologia laser, funzionalità smart e un sistema di installazione pensato per rendere più semplice l’utilizzo anche senza una postazione fissa.

Il nuovo modello utilizza la tecnologia Triple Color Laser, con risoluzione nativa Full HD e possibilità di proiettare immagini fino a 150 pollici. Non mancano il supporto ai contenuti HDR, un comparto audio integrato e una piattaforma intelligente che permette di accedere direttamente ai principali servizi di streaming, senza dover necessariamente collegare dispositivi esterni. Hisense P1 vuole quindi essere una soluzione per chi cerca un’esperienza di intrattenimento più coinvolgente, passando da film e serie TV agli eventi sportivi, fino ai videogiochi. A renderlo particolarmente interessante è soprattutto la combinazione tra dimensioni di proiezione, regolazioni automatiche e supporto orientabile, elementi che permettono di utilizzare il dispositivo in ambienti e situazioni differenti.

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Triple Color Laser e immagini fino a 150 pollici

Credits: TecnoAndroid

Il cuore di Hisense P1 è il sistema Triple Color Laser, progettato per offrire una riproduzione cromatica ricca e precisa. Il proiettore utilizza una risoluzione Full HD nativa, ma accetta segnali in ingresso fino al 4K, così da poter gestire anche sorgenti ad alta risoluzione. La luminosità raggiunge i 1.000 ANSI lumen, mentre il rapporto di contrasto dichiarato è di 6000:1. Hisense indica inoltre una copertura del 110% dello spazio colore BT.2020, un dato che evidenzia l’attenzione dedicata alla resa cromatica. A completare il comparto video troviamo il supporto HDR10 e HLG, per la riproduzione di contenuti compatibili.

La diagonale dell’immagine può variare da 65 a 150 pollici, permettendo di scegliere una proiezione più contenuta oppure di ricreare un vero grande schermo per film, sport e videogiochi. La dimensione finale dipenderà naturalmente dalla distanza e dalle condizioni di installazione.

Il supporto gimbal rende più semplice posizionarlo

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo Hisense P1 è la struttura con gimbal integrato, che permette di ruotare il proiettore verticalmente di 360 gradi. Non si è quindi vincolati esclusivamente alla classica proiezione frontale su una parete: il dispositivo può essere orientato anche verso il soffitto, adattandosi maggiormente alle caratteristiche della stanza.

Credits: TecnoAndroid

La configurazione viene ulteriormente semplificata dallo zoom ottico 1,3x, affiancato da quello digitale, dalla messa a fuoco automatica e manuale e dalla correzione trapezoidale, anch’essa disponibile in modalità automatica o manuale. La funzione Auto Screen Fit interviene per adattare automaticamente l’immagine allo schermo, riducendo le operazioni necessarie prima di iniziare la visione. Si tratta di un insieme di funzioni che punta a rendere il proiettore più flessibile nell’utilizzo quotidiano, soprattutto per chi non vuole dedicare troppo tempo alla configurazione ogni volta che cambia posizione.

VIDAA OS, streaming e audio integrato

Hisense P1 integra VIDAA OS, la piattaforma smart che permette di accedere direttamente a servizi come Netflix, Prime Video e YouTube. Il sistema riunisce contenuti e applicazioni in un’interfaccia dedicata, mentre la compatibilità AirPlay 2 permette di condividere contenuti dai dispositivi Apple. È presente anche Alexa, utilizzabile attraverso il telecomando per impartire comandi vocali e gestire le funzioni compatibili. Il comparto audio si affida a due speaker da 7 W, per una potenza complessiva di 14 W, con supporto Dolby Audio e DTS:X. A disposizione c’è anche un equalizzatore personalizzabile, per modificare la resa sonora in base alle proprie preferenze.

Gaming e prezzo in Italia

Il proiettore non è pensato soltanto per la visione cinematografica. Hisense P1 integra una modalità gaming, supporta FreeSync e dichiara un input lag di 1 ms, caratteristiche pensate per chi vuole utilizzare il grande schermo anche con le console e i videogiochi compatibili. Hisense P1 è disponibile in Italia dal 23 novembre 2026, con un prezzo di listino consigliato di 1.199 euro. In occasione del lancio, fino al 31 dicembre, sarà possibile acquistarlo al prezzo promozionale di 999 euro.

Fonte: TecnoAndroid